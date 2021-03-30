大陸國家主席習近平今天（30日）簽署了第75號、第76號主席令，公布修訂後的香港特別行政區基本法附件一及附件二。

第七十五號主席令說，《中華人民共和國香港特別行政區基本法附件一香港特別行政區行政長官的產生辦法》已由中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十七次會議於2021年3月30日修訂通過，現將修訂後的《中華人民共和國香港特別行政區基本法附件一香港特別行政區行政長官的產生辦法》予以公布，自2021年3月31日起施行。

第七十六號主席令說，《中華人民共和國香港特別行政區基本法附件二香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序》已由中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十七次會議於2021年3月30日修訂通過，現將修訂後的《中華人民共和國香港特別行政區基本法附件二香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序》予以公布，自2021年3月31日起施行。

大陸全國人大常委會今天（30日）召開全體會議，高票通過修改《香港基本法》附件一和附件二的草案，完成制定新的香港選舉制度。會議完成有關表決事項後，大陸全國人大常委會委員長栗戰書作了講話，表示將全面落實「愛國者治港」，確保香港長治久安和長期繁榮穩定。

此外，大陸國務院港澳辦公室表示，完善選制為「愛國者治港」和香港長治久安提供堅實保障。香港中聯辦表示，完善特區選舉制度護長遠，開啟香港良政善治新篇章。香港特首林鄭月娥表示，堅定支持全國人大常委會通過修改香港選舉辦法。全國人大常委會法工委副主任張勇表示，以法治保障「愛國者治港」、「雙普選」仍是發展方向。中國外交部發言人表示，完善選舉制度確保香港長治久安，外國勢力對華施壓圖謀不會得逞。

【栗戰書：全面落實「愛國者治港」 確保香港長治久安和長期繁榮穩定】

全國人大常委會委員長栗戰書30日上午主持十三屆全國人大常委會第二十七次會議閉幕會。在會議完成有關表決事項後，栗戰書作了講話。

栗戰書指出，本次常委會會議全票通過了新修訂的《中華人民共和國香港特別行政區基本法附件一香港特別行政區行政長官的產生辦法》和新修訂的《中華人民共和國香港特別行政區基本法附件二香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序》。常委會組成人員一致認為，十三屆全國人大四次會議閉幕不久，全國人大常委會迅速行動，專門召開會議，行使全國人大授予的相關立法職權，修改香港基本法附件一和附件二，完善香港特別行政區選舉制度。通過「決定＋修法」，圓滿完成了黨中央交付的重大政治任務和重大立法任務，彰顯了包括香港同胞在內的全國各族人民維護國家主權、安全、發展利益，維護香港特別行政區憲制秩序的堅定決心和共同意志。

栗戰書說，常委會組成人員一致認為，完善後的香港特別行政區選舉制度，對香港特別行政區選舉委員會進行重新建構並增加賦權，調整和優化選舉委員會的規模、組成和產生辦法，繼續由選舉委員會選舉產生行政長官，並賦予選舉委員會選舉產生較大比例的立法會議員和直接參与提名全部立法會議員候選人的新職能，建立健全有關候選人資格審查制度機制等，形成了一套符合香港法律地位和實際情況的民主選舉制度。這些憲制性制度安排，把堅持「一國」原則和尊重「兩制」差異、維護中央對特別行政區全面管治權和保障特別行政區高度自治權結合起來，全面落實「愛國者治港」這一根本原則，具有堅實的政治基礎、法治基礎和民意基礎，對于堅持和完善「一國兩制」制度體系，維護憲法和香港基本法確定的香港特別行政區憲制秩序，確保「一國兩制」方針不會變、不動搖和「一國兩制」在香港的實踐不走樣、不變形，確保香港長治久安和長期繁榮穩定，具有重要意義。

栗戰書指出，全國人大及其常委會對香港特別行政區和行政長官落實全國人大有關決定和修訂後的香港基本法附件一、附件二，都提出了明確的要求。香港特別行政區要依法及時修改香港特別行政區本地有關法律，抓緊落實完善香港特別行政區選舉制度的有關事宜，依法組織、規管相關選舉活動。有關方面要加強宣傳闡釋工作，講清講透完善香港特別行政區選舉制度的重要性、必要性、合法性，為法律實施營造良好政治和輿論環境。

栗戰書強調，隨着香港特別行政區選舉制度的完善和實施，隨着「愛國者治港」原則的有效貫徹，中央對香港特別行政區的全面管治權將得到有效落實，香港特別行政區治理效能將顯著提高，香港各種深層次問題將得到有效解決，香港將實現長治久安，為實現中華民族偉大復興作出應有的貢獻。

【陸國務院港澳辦：完善選制為「愛國者治港」和香港長治久安提供堅實保障】

今日召開的大陸全國人大常委會會議上，香港基本法附件一、二的修訂獲全體委員167票全票通過。大陸國務院港澳事務辦公室30日發表聲明表示，十三屆全國人大常委會第二十七次會議今天審議通過香港基本法附件一和附件二修訂案，對香港特別行政區行政長官和立法會的產生辦法作出系統修改和完善。國務院港澳辦堅決擁護，並將配合做好相關工作。

聲明表示，香港基本法附件一和附件二修訂案是在深刻總結香港回歸以來「一國兩制」實踐的基礎上制定的，匯聚了香港社會各界智慧，修補了香港特別行政區現行選舉制度的漏洞和缺陷，對行政長官和立法會產生辦法作出系統性完善，將為全面準確貫徹「一國兩制」方針、「愛國者治港」、確保香港長治久安和長期繁榮穩定提供堅實的制度保障。全國人大常委會通過這項法律修訂案，是包括香港同胞在內的全國人民的共同心愿。

聲明表示，全國人大常委會有關修訂案充分體現了落實「愛國者治港」原則的立法精神。政權由愛國者掌握，這是基本的政治原則，天經地義，舉世皆然。香港作為中國的特別行政區，其政權機關和治理機構必須始終牢牢掌握在愛祖國愛香港的人手中。唯其如此，「一國兩制」的根本宗旨，即維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長期繁榮穩定，才能得到不折不扣的貫徹落實；唯其如此，香港才能徹底消除外部勢力及其政治代理人策動「顏色革命」造成的風險，維護政治穩定和政權安全；唯其如此，香港才能走出政治紛爭無休無止、激進勢力不斷滋長的險境，集中精力發展經濟，實實在在增進廣大市民的利益和福祉。

聲明指出，循序漸進發展香港民主制度是香港基本法的規定，是中央政府的一貫立場。香港的民主制度絕不照搬其他國家和地區的政治模式，而必須符合「一國兩制」方針，符合憲法和基本法確立的特別行政區憲制秩序，把維護中央的全面管治權與保障特別行政區的高度自治權有機結合起來；必須從香港的實際出發，有利於促進香港資本主義經濟發展，保障社會各階層、各界別、各方面均衡參與；必須以提高特區治理效能為追求，有利於實現良政善治，為全社會造福，增進全體市民的獲得感、幸福感和安全感。

聲明表示，法律的生命在於實施。全國人大及其常委會對香港特別行政區選舉制度作出修改完善，權威不容質疑，必須得到全面執行。下一步，香港特別行政區政府將按照全國人大有關決定和全國人大常委會有關修訂對本地有關法律作出修改，並依法組織、規管相關選舉活動。希望香港社會各界全力支持特區政府和立法會早日完成有關工作，為如期舉行各類選舉創造條件。

聲明最後表示，堅持和完善「一國兩制」制度體系是我們堅定不移的立場。無論是制定實施香港國安法，還是完善香港選舉制度，目的只有一個，就是確保「一國兩制」不變形、不走樣，得到全面準確貫徹落實。香港正迎來新的發展階段，人們將看到，香港居民依法享有的各項權利和自由將得到更加充分的保障，香港的國際金融、貿易、航運中心地位將更加穩固，法治和營商環境將更加優良，行政立法關係將更加順暢，社會氛圍將更加和諧，長期困擾香港的各類深層次矛盾和問題將更有條件得到有效解決。「一國兩制」在香港的實踐必將煥發出新的生機和活力。

【香港中聯辦：完善特區選舉制度護長遠 開啟香港良政善治新篇章】

十三屆全國人大常委會第二十七次會議30日上午在北京人民大會堂閉幕。會議經表決，全票通過新修訂的《中華人民共和國香港特別行政區基本法附件一香港特別行政區行政長官的產生辦法》、新修訂的《中華人民共和國香港特別行政區基本法附件二香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序》。中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室3月30日發表聲明表示，十三屆全國人大常委會第二十七次會議今天審議通過關於修訂香港基本法附件一、附件二的議案，這標誌着「愛國者治港」原則有了重要制度性保障，也表明符合香港實際的民主制度進入了新的發展階段。我們對此堅決擁護，並將全力支持特區政府做好本地相關法律的修訂工作。

聲明表示，中央歷來是香港民主的推動者和維護者。全國人大常委會根據全國人大決定的授權，嚴格遵循法定程序，對基本法附件一和附件二進行修訂，體現了中央堅持和完善「一國兩制」制度體系、維護香港長期繁榮穩定的良苦用心和歷史擔當。此次對香港選舉制度的完善，拓展了香港居民的政治參與空間和方式，既擴大了民主性，又體現了均衡性，是對香港選舉制度的結構性優化，從香港社會的整體、根本和長遠利益來看，完善後的香港選舉制度是進步的、有生命力的。

聲明強調，對於完善香港選舉制度，中央政府高度重視港人意見，廣泛傾聽各界聲音。全國人大作出有關決定後，中央有關部門在港舉辦百場座談和走訪約談，專門就立法工作徵詢民意，廣納賢言。在聽取意見的過程中，香港社會對盡快落實「愛國者治港」原則、完善選舉制度，表達了強大共識。短短11天內，即有超過238萬市民自發通過街站簽名和網上聯署表達支持。全國人大決定和人大常委會修法，順應了香港社會盼望良政善治、長治久安的主流民意。

聲明指出，完善香港選舉制度是一項系統工程，不折不扣地落實全國人大決定和人大常委會修法，是香港特別行政區行政機關、立法機關以及社會各界的共同責任。近日來，林鄭月娥行政長官和特區政府有關官員均堅定表態，將根據全國人大常委會修訂後的基本法附件一和附件二，全力以赴開展修改本地相關選舉法律的工作，我們對此表示堅決支持。

聲明最後強調，過去一年多來香港社會大局由亂及治的重大轉折再次證明，中央是「一國兩制」最堅定的領導者、踐行者和維護者。香港國安法為維護國家安全和香港安寧築牢了法律根基，完善特區選舉制度為確保落實「愛國者治港」原則提供了制度保障，這套「組合拳」使「一國兩制」制度體系更加完善，有利於香港長期繁榮穩定，有利於「一國兩制」實踐行穩致遠。我們堅信，擺脫了政治爭拗的泥沼，香港將會更好解決經濟民生等深層次問題，更好融入國家發展大局，「東方之珠」必將光芒再現。

【林鄭月娥：堅定支持全國人大常委會通過修改香港選舉辦法】

十三屆全國人大常委會第二十七次會議今天（30日）審議通過關於修訂香港基本法附件一、附件二的議案。行政長官林鄭月娥發聲明表示，堅定支持全國人大常委會通過修改香港選舉辦法，完善香港特區選舉制度，建立一套符合「一國兩制」制度體系、符合香港實際情況、落實「愛國者治港」的政治體制。

林鄭月娥說，特區政府將全力以赴，依照新修訂的附件一和附件二，推動修改本地相關選舉法律的工作，並做好公眾解說，令更多市民認同完善選舉制度的必要性和迫切性。特區政府待立法會通過有關的選舉條例後，會按序、有效地依法組織和規管相關的選舉活動，貫徹落實新選舉制度。

林鄭月娥深信完善選舉制度，落實「愛國者治港」原則，可有效解決近年香港社會泛政治化和內耗不斷的困局，提高特區治理效能。

【張勇：以法治保障「愛國者治港」、「雙普選」仍是發展方向】

十三屆全國人大常委會第二十七次會議今天（30日）審議通過關於修訂香港基本法附件一、附件二的議案。全國人大常委會法工委副主任張勇今天(30日)表示，此次通過新修訂的香港基本法兩個附件，標志全國人大及其常委會運用憲法權力、從國家層面、採用「決定＋修法」的方式完善香港特區選舉制度的立法工作順利完成，具有重要的政治意義、憲制意義和法律意義。他還表示，本次沒有修改基本法正文，「雙普選」仍是香港民主發展既定方向。

張勇表示，新修訂的兩個附件是對全國人大有關決定內容的全面展開和具體落實，重點是針對香港回歸以來選舉實踐中暴露出來的制度漏洞和缺陷作了完善性規定。一是重新構建選舉委員會；二是明確規定選舉委員會五大界別內各個界別分組的劃分、名額分配以及產生方式；三是完善和擴大了選舉委員會的職能，更有利於改善行政與立法關系，落實行政主導體制；四是規定了行政長官和立法會的選舉制度；五是設立候選人資格審查委員會制度，確保愛國者治港。

他說，這一重大立法舉措最直接、最重要的目的，是要有效彌補漏洞和缺陷，確保行政長官必須由中央信任的堅定的愛國者擔任；確保愛國愛港力量在選舉委員會和立法會中穩定佔據壓倒性優勢；確保反中亂港分子在任何情況下都無法進入香港特區政權機關，從而為「愛國者治港」提供堅實穩固、安全牢靠的制度保障。

張勇表示，此次全國人大常委會沒有修改基本法正文，「雙普選」目標仍然是基本法的明文規定，仍然是香港民主發展的既定方向，香港特區行政長官和立法會議員根據香港實際情況和循序漸進的原則，最終達至由普選產生的目標不會改變。他指出，這些年香港的民主發展裹足不前，紛爭不斷，「雙普選」目標遙遙無期，完全是反中亂港勢力刻意阻撓破壞的結果，在完善選舉制度，實現「愛國者治港」之後，香港民主發展的道路會越走越順，「雙普選」目標會更早到來。

張勇表示，下一階段的工作重點是香港特區的本地立法。他指出，香港特區在本地立法中，應當與全國人大的決定以及全國人大常委會新修訂的兩個附件全面準確有效對接，與國家立法一道，形成一整套有利於「愛國者治港」、符合香港實際情況的民主選舉制度。

【中國外交部：完善選舉制度確保香港長治久安 對華施壓圖謀不會得逞】

全國人大常委會今日(30日)審議通過香港基本法附件一和附件二修訂案。外交部發言人發表談話表示，此舉對香港特區行政長官和立法會產生辦法作出系統修改和完善，將為全面准確貫徹「一國兩制」方針、落實「愛國者治港」原則、確保香港長治久安提供堅實的制度保障，充分反映了包括香港同胞在內的全體中國人民的共同意願。

發言人說，此次完善香港特區選舉制度，旨在循序漸進發展符合香港憲制秩序、符合香港實際情況的民主制度，更好體現香港居民廣泛、均衡的政治參與，更好兼顧社會各階層、各界別、各方面的利益，有利於提高特區治理效能，有利於維護香港根本利益和長遠發展。

發言人說，相信新的選舉制度將進一步改善香港的政治環境、社會環境、法治和營商環境，香港將迎來更加光明的發展前景。

發言人強調，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，中國政府有決心、有信心維護好國家主權、安全、發展利益和香港繁榮穩定，有決心、有信心繼續貫徹好「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，任何插手香港事務、對華施壓的圖謀都絕不會得逞。

(中時 )