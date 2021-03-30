立委莊競程30日回到母校台中市私立立人高中，祝賀學校50歲生日快樂並獲頒傑出校友獎。莊競程表示，學生時代，他是田徑隊，印象最深刻的是教練告訴他，起跑落後沒關係，終點前贏回來就夠了，對他影響深遠，至今受用無窮。

立人高中30日舉行50周年校慶暨運動會活動，會中並表揚傑出校友，立委莊競程獲頒傑出校友獎，親自出席領獎。立人高中校長劉瑞鐘期盼校友持續支持鼓勵，讓立人高中穩健邁向未來，再創高峰。

莊競程致詞指出，學生時代，他就是田徑隊，當時教練常說，起跑落後沒關係，終點前贏回來就夠了，對他影響相當深遠。多年來，他面對人生的考驗，即貫徹「輸在起跑點不是輸，贏在終點才是贏！」的精神與信念，堅持奮鬥不懈，去年立委選舉期間，在外界不看好的情形下，他就以田徑衝刺精神，勤跑基層，終獲得選民認同，贏得選戰。

莊競程說，他於1996年進入立人高中就讀，當初立人高中並非第一志願入取的學校，但他堅信，立人高中絕對可以培養出非常優秀的人才。他坦言，25年前求學階段，從未想到未來會當選立委，更沒想過有機會獲頒傑出校友獎。他感謝過去立人高中所有的老師們對他的教導與栽培。

他也期勉在場學弟妹，「輸在起跑點不是輸，贏在終點才是贏」，千萬不要小看自己的能力，而當自己有能力的時候，一定要記得幫助別人，發揚互助精神，為社會、國家做出更多的貢獻。

(中時 )