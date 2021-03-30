「只有100分才是及格」。一名媽媽在網路抱怨，老公放縱兒子帶他去打電動、溜滑板，「放縱他就是害他」，即便兒子現在是資優班也要努力，只有100分才是及格，99分表示還有進步空間，連環砲轟令網友看了直搖頭，反批「有妳這種媽媽真悲哀！」

原PO日前於臉書社團《靠北老公2.0》匿名表示，兒子目前就讀小學3年級資優班，班上有3個同學已考過中級英檢，雖然兒子已經考過初級英檢，但她認為必須在小四考過中級，這樣才有機會進入好的私立高中資優班，但私立高中資優班必須要每次考試都拿滿分。

原PO說，必須讓兒子知道只有100分才是及格，99分以下都是不及格，99分表示還有進步空間，「就是要逼，要讓兒子知道考試只能考滿分」，並認為世界上的人永遠只會記得第1名，不會有人知道第2名。

原PO進一步表示，其他家長們都是給孩子補習到10點才回家，「我們不能落後」，放學回家後不僅要補習，更要請家教補到11點，「這樣才能成為人中龍」。

最後，原PO向老公喊話，別成為放縱兒子的元凶，「每次都會騙我，帶他去打電動、去公園玩滑板，他沒時間娛樂，考上才有資格娛樂，你只要付錢，兒子教育我來，不要插手」，並認為兒子是自己親生的，絕對不可能害他，「我是愛他才對他嚴厲，現在不吃苦以後就後悔」。

貼文曝光後，網友看了一面倒搖頭，怒批原PO剝奪小孩的娛樂，反觀老公比較疼愛小孩，「有妳這種媽媽真悲哀，99分對許多孩子來說已經不容易，人活在世界上的目的不是只有學業，這樣會導致孩子在痛苦中成長，不知道什麼是玩樂，假日應適時帶他去放電，這才是教育。

(中時新聞網)