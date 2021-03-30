受到外資和機構投資人買進激勵，韓股周二漲逾1%；對對沖基金違約的擔憂，全球隔夜銀行股震盪，也抑制韓股周二漲勢。

周二南韓KOSPI指數收漲33.96點或+1.12%，為3070.00點。韓元走弱；基準公債殖利率上升。

主要大型權值股上揚。三星電子、SK海力士分別上漲0.74%和1.89%，報8.22萬韓元和13.45萬韓元。電池製造商樂金化學上漲1.13%。

入口網站營運商Naver漲1.21%，報8.22萬韓元；競爭同業Kakao漲1.23%，報49.35萬元。

由於對沖基金Archegos資本的違約，可能蔓延到數家銀行，導致銀行股下挫。

外資在KOSPI買超3372億韓元(約2.97億美元)，機構投資人買超2544億韓元。

由於疫苗接種和大規模刺激家具通膨擔憂，美十年國債殖利率上升至1.755%。

韓元在境內交易平台以1133.6韓元收盤，跌0.17%。

三年期韓國基準國債殖利率上升2.6個基點，來到1.145%。

(時報資訊)