你喜愛在午後發掘隱身巷弄的職人咖啡，犒賞自己的味蕾嗎？不同於連鎖咖啡廳或是連鎖便利商店的集團資源雄厚，專注研究美味咖啡的咖啡職人們，在數位轉型的潮流下，顯得相對弱勢。與寄杯服務app「券券」同屬一集團的CAFFÈCOIN app近日推出，並於今（30）日舉辦上市發表會，為熱愛職人咖啡的咖啡控們帶來全新的服務。

CAFFÈCOIN執行長陳灝仁分享「談到台灣咖啡的代表性，一定是職人咖啡」因為「小小咖啡豆能在他們手中變化出千萬種的風味」，表達了對於台灣職人咖啡的信心。不過他也坦言，雖然職人咖啡、精品咖啡的品質優秀，為人稱道，但是職人咖啡館在大型連鎖店的夾擊下，營收與舞台並沒有回饋在咖啡師的身上，而CAFFÈCOIN就是為此而生。

陳灝仁指出，CAFFÈCOIN是以「為消費者打造最便利的寄杯服務」為目標，首創儲值型寄杯服務，儲值後可以在聯盟內跨店使用。當前，光是台北市境內就有6百多家職人咖啡廳加入，數量是台北市星巴克店數的3倍。未來計劃邀請全台五千家咖啡館，來提供全台最便利的寄杯服務。

CAFFÈCOIN運用了蘋果輕巧app的技術，可以快速儲值並在全台加入的獨立咖啡廳兌換使用。（黃慧雯攝）

在與CAFFÈCOIN合作的咖啡廳中，都可看見蘋果輕巧app的NFC標籤，iPhone用戶感應（右側）標籤即可在未下載CAFFÈCOIN app的前提下，快速體驗儲值寄杯服務。而Android手機用戶則透過掃描左側QR Code也能有類似體驗。（黃慧雯攝）

CAFFÈCOIN指出，為此平台他們已籌備半年以上，也發起了職人咖啡相關聯盟，需要符合手烘咖啡豆、認證咖啡師、連鎖店20家以下等條件才能加入。目前在雙北已經集結9百多家職人咖啡廳，計畫在2021年底達成2千家、2022年底則目標集合全台5千家獨立咖啡廳。當前CAFFÈCOIN合作咖啡廳幅員已遍佈基隆、台北華山、淡水等地，無論是早晨需要咖啡醒腦、午後想要好好休息一下、或是想跟三五好友一起拍出下午茶美照，職人咖啡廳都是最好的選擇。

CAFFÈCOIN指出，科技是咖啡寄杯服務中關鍵角色，也是獨立咖啡廳最缺乏的部分。CAFFÈCOIN使用了蘋果最新輕巧app技術來打造，能20秒急速寄杯（感應「輕巧app」NFC標籤），透過Apple Pay儲值後，即可加入到Apple Wallet。也創下10秒即可兌換的服務，體驗前所未有。目前也已經整合推播（notification）可以綁入Apple Pay儲值的服務。陳灝仁分享，自3/10試營運起至今，CAFFÈCOIN已達到8成多的週使用率，換句話說使用者只要一儲值，使用率相當高。依加入的獨立咖啡廳來說，在平台上已能兌換超過萬種咖啡，對於喜愛精品咖啡的消費者以及精品咖啡廳來說，都是是一大福音！

針對與CAFFÈCOIN的合作，今日也邀請到三位咖啡職人前來現身說法。引路咖啡 謝詠翔（取得SCAA 與 SCAE 相關證照）很開心的分享，加入在咖啡聯盟中，就是期待讓更多人發現我們；而投入咖啡領域已有18年的Cho café烘豆師王詩如，則表示她原先就期待把「讓世界看見台灣、把世界帶入台灣」，加入CAFFÈCOIN是盼望讓所有消費者都能看見精品咖啡的存在，希望能「大家一起好」。而Funs Club吳柄頡（世界盃咖啡調酒大賽(TCIGS) 台灣選拔賽冠軍）則表示，作為咖啡師一直期待在思考除了提高咖啡品質，也在思考「我們還能做些什麼」。他表示「一個人沒辦法影響這個世界，一群人也許就可以」，CAFFÈCOIN這一次集結台灣咖啡界滿大比例的力量，期待真的能為台灣咖啡界帶來改變。

以消費者的角度來說，可能會擔憂加入CAFFÈCOIN的儲值金沒有完整保證。本次CAFFÈCOIN也與永豐銀行合作，導入「信用卡價金合作信託履保」，保障買賣雙方交易安全。消費者實際使用的消費金額才會撥款給咖啡廳。永豐銀行今日的出席代表也預告，未來將會推出與CAFFÈCOIN合作，推出首次使用永豐卡儲值消費最高25%回饋，邀請消費者可以參考永豐銀的最新公告。

你每一天都要來幾杯咖啡才過癮嗎？CAFFÈCOIN將在4/1試營運，並於4/19在台北、新北、基隆、台中正式推出，加入此咖啡聯盟的獨立咖啡廳都可兌換。使用者在app中可以快速完成儲值（不一定需要下載CAFFÈCOIN app，iPhone用戶可以透過輕巧app儲值、Android用戶則可掃描QR Code來使用）並兌換。

CAFFÈCOIN執行長陳灝仁最後分享，CAFFÈCOIN不只為職人咖啡廳提供平台，也將與特約編輯合作，為每一家咖啡館詮釋他們的故事，讓消費者能了解他們的特色。未來也將推出加碼贈百萬杯咖啡活動，還有特別的跑店活動，帶領消費者一家一家體驗咖啡獨特的風味，期待在疫情逐漸趨緩的2021年，為大家帶來好心情。

(科技)