第四季Chromebook出貨量爆發帶動毛利率上升，加上經濟規模效應顯現，廣達宣布第四季毛利率6.19％、營益率3.36％、EPS2.24元，都創下上市以來單季歷史次高，第四季稅後獲利86.25億元則是創下單季歷史新高，2020全年營業毛利639.69億元、營業淨利324.51億元、稅後獲利253.28億元，都是寫下歷史新高，全年EPS6.57元也是1999年掛牌上市以來最高。

廣達預估，第一季筆電出貨量只會季減個位數，優於產業平均水準。

(工商 )