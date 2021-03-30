中天當家主播盧秀芳率劉盈秀、簡至豪30日到文化大學舉辦校園講座，並宣傳「中天新媒體網紅、主播選拔大賽」。盧秀芳分享中天新聞轉型心路歷程，「每天都好苦，負擔變重，但這是學習過程，雖然我從事新聞工作已30年了，但網路世界完全不同，重新回到起跑點，我跟盈秀、至豪投入網路的年紀都一樣」，她坦言晚報團隊剛開始面臨轉型確實內部衝突很大，「但這是良性過程，我們把很多想法丟出來」。

談到轉型網路最大挑戰，盧秀芳表示：「其實是整個思維的顛覆，我已經做了30年媒體，以前台很大、個人特色縮很小，現在每個人忽然有了溫度，對我們來講在主播台呈現自己很難。」她舉例吃鍋引發討論，「現在可以容許廚師在後面走來走去，以前叫穿幫，吃播在網上接受度極高，所以我們決定放飛自我，像我就是每天只能吃」。她笑稱自己作息很像鄉下人，會在下午5點不忌口亂吃一通，然後不再進食，在睡前淨空腸胃，「現在吃飯變工作，剛好我的時段又是吃飯時間，所以吃播變成型態，回家老是覺得比較不舒服」。

中天當家主播盧秀芳率劉盈秀、簡至豪與同學合照。（中天電視提供）

盧秀芳被問及初期團隊的內部衝突回應：「牽扯到內部作業，瑣事更多，光是吃播，從先前準備到洗碗、掃地等善後工作，加上找贊助，我們所有店家都是無償贊助，他們都是為了支持中天來的，這種種過程增加團隊極大的工作負擔，但打完架就沒事了，我們團隊很穩定。」她舉例吃播，內容不僅是網友愛看，有時還可以將食材結合某些議題，讓觀眾更了解時事。

而劉盈秀、簡至豪還分享與網友互動的經驗，劉盈秀表示：「當主播本來就會遇到形形色色的粉絲，還有人會寫信跟寄東西給我們，但我們還是會拿捏好尺度，太貴重的會退回。」她最開心的就是發覺有1450（網軍）因天天報到，最後竟轉成粉絲，還斗內中天新聞。盧秀芳強調：「不管在哪個平台，我們中天新聞三紅線都很清楚，不造假、不裸露、不低俗。」

至於怎麼看新疆棉議題，盧秀芳則說：「在這件事情，台灣有太多政治立場，我們當然希望加入不同觀點同時並立，主持人就是穿針引線的角色，要避免太多個人陳述，讓來賓有更多發揮空間，而新疆綿當然也不應該隱蔽，所有觀點在我們頻道是同時並存的。」

(中時 )