32歲女藝人許采晴（拐拐）從內衣網拍模特兒出身，曾被網友票選為網拍女神冠軍，進入演藝圈後拍過電視劇《原來1家人》、《逃婚一百次》等，現在工作重心放在自創的服飾品牌，近日，有支她被脫光上衣的影片傳開，最後狼狽的捧著雙峰落荒而逃，引起網議。

許采晴不只有美艷臉孔，還有D罩杯的魔鬼身材，是許多男性心中的夢幻女神，27日她忽然在社群網站上傳一支11秒的影片，嬌嗔地喊：「還人家衣服啦～～～～」內容居然是自己原本穿著藍紫色的中空裙裝，飛撲到沙發後隨即憑空消失，只留下一套衣服；後來拐拐再度從沙發後方探出頭，面部表情相當慌張，因為她身上僅穿著一件黑色內褲，趕緊用手遮住豐滿上圍跑出鏡頭外，勻稱又性感的身材曲線全被看光。

這支影片曝光後，吸引上萬網友觀看，忍不住留言：「好想在沙發後面」、「這！！！！！太驚喜了」、「太可愛」、「好有創意」、「噴鼻血」、「拐拐犧牲太大了」等。

許多女性朋友都很羨慕拐拐的身材，不過她自爆剛出道時三個月胖了12kg，體重一度飆到60kg，當時還被廠商嫌棄太大隻，後來靠著飲食、運動雙管齊下才瘦回纖細體態，首先杜絕加工食品、油炸、甜品、零食和飲料，晚餐最晚要在7點前吃完，避免身體長出多餘脂肪；再來每天快走1小時、每周上健身房2-3次，運動前後都要拉筋伸展，幫助肌肉線條更結實、柔美。

(中時新聞網)