台中市長盧秀燕今天在市政報告中宣布在經過與教育部體育署爭取之後，將在台中打造「中部首座國際型足球園區」，設置足球專用主競賽11人制足球場，總計畫經費12億7800萬元，教育部體育署昨日核定補助5億元，未來完工後可舉辦亞洲足球聯盟以上等級的國際賽事。

盧秀燕表示，市府將持續打造酷城市、酷運動，規劃設置足球休閒園區，包括新建足球專用主競賽場1座（11人制足球場）、11人制練習場1座、5人制足球場2座，共4座場地，感謝相關局處努力爭取，讓台中足球運動向下扎根。

台中市運動局說，盧市長肯定台中足球競賽成績優異，持續加速推動足球選手培訓與賽事場域，打造優質運動環境，因此運動局於去年成立推動小組，經三次邀集足球專家及學界召開專家委員會，規劃「台中足球運動休閒園區」整體計畫內容。

運動局指出，市府去年9月25日向教育部體育署爭取經費補助，經過體育署召開現場勘查及複審會議決議支持，昨日收到補助經費核定函文，預計今年啟動工程規劃設計，其中足球專用主競賽場符合國際賽事6000席以上觀眾席及賽事空間，並規劃戶外多功能運動草坪，提供不同賽制彈性使用，完工後將成為台中足球運動發展的基地，從幼兒、國小、國中、高中、社會隊發展五級銜接，培育優秀選手奪取佳績。

(中時 )