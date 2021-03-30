一名女網友日前在臉書上貼出一張照片，表示她路過一家店門口，看見鐵門上貼出一張公告，表示老闆在當天凌晨發生車禍，因此店裡需暫停營業一陣子，對已經訂位的客人再三道歉，而她發現，客人也在上頭貼了紙條祝福老闆早日康復，這溫暖的一幕讓她忍不住拍下，貼文更吸引近9000人按讚。

女網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，只見店家拉下鐵門，老闆更貼出一張暫停營業的公告，原來，老闆在當天凌晨時發生車禍不得已需休養一陣子，於是貼出公告通知客人們，「老闆在凌晨出車禍，需暫停營業休養，對有訂位的客人很抱歉！影響您們的晚餐時間，十分抱歉！」

老闆再三向所有客人道歉，因為太臨時暫停營業，導致客人需取消預約，不過道歉的公告底下出現客人們的打氣留言，「祝早日康復」、「請保重～祝早日康復！」讓原PO路過時也被留言感動到，直呼客人的小小舉動讓她感到很溫暖。

暖心貼文發出後，吸引近9000名網友按讚，大多人認為老闆這做法很成功，「代表這家店的老闆做人成功，賣的餐也好吃」、「社會需要這樣的溫暖」、「該給個地址了吧，用台幣讓老闆好起來」、「祝那位老闆早日康復」、「好溫馨喔！祝老闆早日康復！」、「有溫度的客人」，此外，還有不少網友歪樓，認為客人和老闆的字看起來超工整，「店主和客人的字都好好看」。

(中時新聞網)