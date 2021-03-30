一名男子抱怨，今年初向女友求婚後，女方堅持女兒不得跟公婆住，要求男方必須買2房2廳附停車位的新房，讓他相當苦惱，自己存款只有50萬，家裡必須再補至少250萬才能湊足買房頭期款。男子在臉書發文原本想討拍，不料貼文曝光後反遭不少網友回嗆，女方不想跟公婆同住其實很合理，還有人不諱言：「以後你會感謝女方家長」。

原PO在臉書社團《靠北婚姻2.0》表示，他今年28歲，年初時向女友求婚，結婚相關瑣事讓兩方談得很不愉快。他指出，女方開的條件包括給6萬塊當作餅錢，酒席簡單辦不用高級飯店，但必須買房當結婚新房，且至少2房2廳附停車位。

原PO說，最令他苦惱的是，買房大概要拿出300萬左右當頭期款，但他的存款只有50萬，因此家裡還要再補250幾萬才能湊足頭期款。女方說家裡只有2個女兒，每個都寶貝，為了避免以後有婆媳問題，因此要求女兒不得跟公婆住，所以要求男方買結婚房。

原PO說，為了買房的問題，媒人這個月已經跑了2次去溝通協調，但女方還是很堅持，認為已經沒有要聘金，買房這個條件男方應該要做到。貼文一出，沒想到不少網友都認為女方開的條件很合理，紛紛回應「這條件一點也不嚴苛，而且很正常」、「我覺得條件沒有很高啊，已經很合理了」、「換作是你，也不會想跟別人的爸媽一起住」。

有女網友分析，她自己結婚也不想跟公婆同住，主要是避免麻煩，畢竟婆媳問題，老公夾在中間也是無解，不要同住這點，男方或許才是最大既得利益者，搞不好以後還會感謝女方家長。

對於錢的問題，有網友說，男方若沒辦法買房，女方可以自己買，但存款只有50萬的話可能不太敢嫁；也有身為母親的人說「沒讓我女兒有最基本的安定，我也不希望我女兒嫁」。有網友則建議，「女方父母可以幫忙出一半頭期款，這樣比較公平」、「現在有生兒子的要開始存錢，以後老了還要幫兒子買房」。

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(中時新聞網)