台電員工何欣茹9歲不慎遭火車輾斷雙腿，求學時飽受同儕歧視，高中畢業便不再升學，在丈夫鼓勵下順利考進台電工作，找回自信迎接「截」後人生，日前在新北市身障職業重建中心輔導下，在她的座椅上加裝減壓坐墊，並在辦公室門口增置專屬電動輪椅，解決工作上的不適與障礙。

何欣茹9歲時意外遭火車拖行，歷經多次病危撿回一命，卻被迫將雙腿截肢，不僅粉碎她的運動夢，更讓她求學時飽受同儕歧視，景美女中畢業後便不再升學。直到遇到先天肢障但個性樂觀、熱愛運動的丈夫，讓她逐漸重新接受障礙者的身份，並順利考進台電工作。

透過職務再設計提供電動輪椅，何欣茹可在辦公區域可自由移動。新北市勞工局提供

當時主管考量她行動不便，為她安排電腦文書類工作，她卻常因長時間坐姿感到不適，工作上也頻遇困擾與阻礙；新北三重區身障職業重建中心得知後，主動導入勞工局職務再設計團隊，由專家與任職單位主管透過人體工學評估後，在座椅加裝減壓坐墊，並在辦公室門口增置專屬電動輪椅，強化欣茹的工作能力與效率。

「這是本月電費計算明細，請您核對!」現在的何欣茹工作更順利，坐在辦公椅上的欣茹乍看之下與常人無異，電腦桌旁有支前臂拐，不少民眾走近才發覺她的雙腳截肢，需穿戴義肢才能移動；她也獲頒新北市模範勞工殊榮，激勵許多相同處境的身障者，並跟同為障礙者的先生和兒子，組成3＋2舞蹈團，用輪椅舞舞出不同的人生。

何欣茹參加媽祖繞境時，在苗栗海邊運動。新北市勞工局提供

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，新北市每年服務超過百位身障者進行職務再設計，內容包括職務規畫、工作環境改善與輔具調整，更提供雇主每年每案最高10萬元補助，讓身障者也能透過工作建立自信、回饋社會。

(中時 )