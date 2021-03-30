台電員工何欣茹9歲不慎遭火車輾斷雙腿，求學時飽受同儕歧視，高中畢業便不再升學，在丈夫鼓勵下順利考進台電工作，找回自信迎接「截」後人生，日前在新北市身障職業重建中心輔導下，在她的座椅上加裝減壓坐墊，並在辦公室門口增置專屬電動輪椅，解決工作上的不適與障礙。
何欣茹9歲時意外遭火車拖行，歷經多次病危撿回一命，卻被迫將雙腿截肢，不僅粉碎她的運動夢，更讓她求學時飽受同儕歧視，景美女中畢業後便不再升學。直到遇到先天肢障但個性樂觀、熱愛運動的丈夫，讓她逐漸重新接受障礙者的身份，並順利考進台電工作。
當時主管考量她行動不便，為她安排電腦文書類工作，她卻常因長時間坐姿感到不適，工作上也頻遇困擾與阻礙；新北三重區身障職業重建中心得知後，主動導入勞工局職務再設計團隊，由專家與任職單位主管透過人體工學評估後，在座椅加裝減壓坐墊，並在辦公室門口增置專屬電動輪椅，強化欣茹的工作能力與效率。
「這是本月電費計算明細，請您核對!」現在的何欣茹工作更順利，坐在辦公椅上的欣茹乍看之下與常人無異，電腦桌旁有支前臂拐，不少民眾走近才發覺她的雙腳截肢，需穿戴義肢才能移動；她也獲頒新北市模範勞工殊榮，激勵許多相同處境的身障者，並跟同為障礙者的先生和兒子，組成3＋2舞蹈團，用輪椅舞舞出不同的人生。
新北市勞工局長陳瑞嘉表示，新北市每年服務超過百位身障者進行職務再設計，內容包括職務規畫、工作環境改善與輔具調整，更提供雇主每年每案最高10萬元補助，讓身障者也能透過工作建立自信、回饋社會。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。