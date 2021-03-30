接單外送餐點卻被迫看裸男玩弄生殖器？外送員氣炸！一名外送員昨天送餐到歸仁一處民宅，出來取餐的男子竟一絲不掛還用手撫弄生殖器，讓外送員感到相當噁心，送餐後就到歸仁派出所報案，警方獲報後，依性騷擾防治法偵辦。

這名年約30歲的裸男平常與母親同住，據了解時表示，自己平常多是趁著媽媽不在家才會脫光光，「這樣比較舒服」，外送員來的時候，他也沒多想，沒有其他惡意，警方訊後，將其依性騷擾防治法第13條法辦。

警方表示，性騷擾事件被害人除可依相關法律請求協助外，並得於事件發生後1年內，向加害人所屬機關、部隊、學校、機構、僱用人或直轄市、縣(市)主管機關提出申訴，目前這名外送員初步表示不申訴，只是希望警方能約制該男子再犯甚至影響其他人。

歸仁警分局長洪頂力表示，分局將會加強該處所巡邏密度，若發現有在公開場域裸露身體，違反公序良俗，將會嚴格執法，民眾如遇上揭情事，也請主動警方報案。

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(中時 )