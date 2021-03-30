亞洲新灣區「特貿三」，30日正式公告招商，決定投標勝負關鍵的共同負擔比，面積最大的北基地64.29％，南基地的北側64.92％、南基地的南側則是65％，如果開發商運用最高容積50％獎勵，3個招商標的完成開發之後的總銷金額將達846億元，恐怕將創下全台總銷最高紀錄。

亞洲新灣區「特貿三」，30日正式公告招商，高雄副市長林欽榮與都發局長楊欽富，30日到台北舉辦投資說明會，吸引超過30家以上、超過100位壽險、金控、百貨、影城、以及地產等潛在投資者參與。

林欽榮表示，台電公司與高市府合作，共同促進國公營事業土地開發活化，加速高市產業轉型及城市發展，此次，「特貿三」藉助公辦都更、導入住宅使用及5GAIoT創新園區等政策誘因，未來開發勢必是城市新地標，歡迎業界洞燭機先、搶先入主高雄亞灣區。

他說，亞灣5GAIoT創新園區是小英總統親至高雄力挺、行政院長蘇貞昌全力支持的國家級園區計畫，經濟部已統籌部會能量，未來5年投入110億元，建設5G智慧物聯網等應用服務及產業鏈發展。而經濟部加工區也已啟動高軟園區二期開發，預計111年底落成第一棟大樓供廠商進駐；115年底全區完成開發，預估投入超過50億元、創造1,500個就業機會。

高雄都發局長楊欽富指出，「特貿三」位居亞灣5GAIoT創新園區最核心地段，南北基地合計1.6萬坪，是高市府與國營事業台電公司首宗大型公辦都更招商案，預估投資規模超過350億元，約創造4,000個就業機會。

他說，經過考量市場胃納量、廠商投資風險等因素，重新合理劃分為三案同時招商，採取都更權利變換及增加住宅比重，大幅提高投資誘因。

楊欽富表示，「特貿三」開發後，高市府與台電分回5GAIOT創新企業、青創基地或會展等產業樓地板空間，可讓5G科技應用研發等產業鏈，進駐使用。未來，也可視市政需求，轉換為幼托日照等公益社福設施、或城市設計展館、海洋博物館、市民學苑等公共服務設施，達成服務市民優先、開發地利共享。

仲量聯行總經理趙正義簡報指出，「特貿三」北基地面積約9387坪，南基地的北側面積A 基地3650坪，南基地的南側B基地3025坪，如果全部招商成功，而且開發商將最高容積50％的獎勵盡用，3案約可創造的總銷金額約846億元，如果只使用基準容積開發，預估總投入350億元，創造582億元的總銷金額。

他說，「特貿三」的共同負擔比，北基地64.29％，南基地的北側A 基地64.92％、南基地的南側B基地則是65％，如以B基地的65％來看，代表開發商最多只能拿走開發價值的65％，其餘的35％則分回給地主高市府和台電。

趙正義指出，「特貿三」可開發住宅的容積上限是50％，其餘為商業設施，如以辦公大樓來看，高雄A級商辦大約8萬坪，而且分散各地，屋齡也多逾20年，而位於亞灣區內的中鋼企業總部，每坪月租介於800到1000元，其它的亞灣商辦，也大都滿租，如果再加上未來亞灣5G AIoT創新園的整體開發，具有形塑優質辦公商圈的潛力。

(工商 )