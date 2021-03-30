香港女星佘詩曼是香港小姐出身，天生麗質的她，是演藝圈著名的美魔女，而總是頂著招牌及肩秀髮和長劉海的佘詩曼，這回則罕見盤起長髮，大方露出全臉和額頭，頂新髮型的佘詩曼神情超霸氣，同時，網友也對她的凍齡顏值感到不可思議。

照片中，佘詩曼把秀髮和瀏海都盤起來，大方露出整張臉和額頭，新髮型讓佘詩曼的五官更顯精緻，而以側臉入鏡的佘詩曼身穿黑色西裝外套，她倚靠著木板、面無表情的凝視遠方，也讓佘詩曼整個人看起來相當霸氣。

佘詩曼新髮型大獲好評，女星鄭希怡就留言直呼漂亮，網友也大讚佘詩曼好看「你好漂亮」、「高貴大方」、「好美啊姐姐」，也讓外界見識到，選美出身的佘詩曼天生麗質，完全沒讓歲月在她身上留痕跡。

其實，45歲佘詩曼是黃金單身女郎，她在1997年獲得香港小姐季軍而踏入演藝圈，接著以演員身分打開知名度，最讓台灣觀眾熟悉的是，佘詩曼在2018年以宮廷劇《延禧攻略》飾演「嫻妃」再攀人氣高峰，佘詩曼事業得意，不過她至今仍是小姑獨處，對此，佘詩曼也曾大方回應此事，表示自己不急著尋到另一半，也不後悔自己仍單身，佘詩曼展現正能量說：「我相信我會找到的」，至於男友的條件，則是要「有趣的靈魂」，佘詩曼談話之間都散發自信與成熟美，也讓外界見識到她的高EQ。

(中時新聞網)