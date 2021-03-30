台北晶華酒店結合總統套房以及館內米其林餐廳和米其林星級大廚們，規劃了一場兩天一夜的「米其林巨星之旅」住房專案，房客將入住酒店最頂級的大班行政樓層，晚間由私人管家進行總統套房的導覽活動後，直接於套房內的餐廳享用港籍中餐行政主廚鄔海明或是法籍西餐行政主廚博雅維(Xavier)親自烹煮的桌邊料理，第二天中午則是安排前往位於麗晶精品的 Impromptu by Paul Lee或是Coast海岸料理餐廳，4月底前由美國運通Centurion包場，讓會員優先體驗，5月份開始則對外接受預訂。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，過去一年來，晶華積極整合飯店、餐廳、以及精品品牌的資源，期望以Regent City的概念、提供一站式的吃喝玩樂買學服務，「米其林巨星之旅」住房專案便是集合以上三項服務之大成的最佳範例。美國運通是晶華長期的合作夥伴，這個專案可以獲得Centurion貴賓的認證，除了內容獨特、體驗非凡之外，米其林美食的專屬服務也能符合貴賓們的期望，晶華酒店也會在5月之後持續推廣這項專案，服務嚮往擁有特殊城市度假體驗的消費者。

「米其林巨星之旅」住房專案共有兩大亮點，首先，晶華酒店開放位於酒店頂樓、挑高兩層樓的總統套房做為主廚們的私廚餐廳，酒店成立三十年來、下榻於此的影藝名流不計其數，從麥可傑克森、麥可喬丹、湯姆克魯斯到席琳狄翁、瑪麗亞凱莉等國際巨星都曾享受過晶華總套的舒適空間，晶華酒店同時是台北市第一家引進英國私人管家訓練制度的酒店，也是第一個成立管家部門的五星級酒店，透過這一次的旅程，房客將可以體驗到晶華酒店享譽國際的貼心服務。

負責此次專案餐飲服務的四位大廚都有顯赫的米其林背景，目前於晶華酒店三樓晶華軒掌杓的港籍中餐行政主廚鄔海明，曾經帶領日本大阪麗思卡爾頓(Ritz-Carlton)酒店的香桃粵菜餐廳獲得米其林一星的榮耀，拿手的西施泡飯以及一系列正統粵式大菜都會在晚宴的菜單當中出現。法籍西餐行政主廚博雅維(Xavier)則是來自香港的半島酒店，任職於侯布雄Joël Robuchon餐廳倫敦以及紐約分店時，都曾獲得米其林二星的肯定，晚宴中他會針對自己最為擅長的現代法式料理、做最完美的演繹。

第二天的中午，「米其林巨星之旅」將帶領房客前往位於麗晶精品的兩大知名餐廳包廂享用午宴，其中 Impromptu by Paul Lee是連續兩年摘下米其林一星的人氣餐廳，平日一位難求，李皞(Paul Lee)主廚特別為晶華的房客們開放午餐餐期，以包場的方式提供最精緻餐飲服務。房客也可以選擇去年5月份開幕、由米其林星級主廚林泉(Richie)主導的Coast海岸料理餐廳，來自泰國的名廚傑薩德．帕里亞朋(Jessada Khruapunt Pod)將悉心烹調全新概念的各式生猛海鮮，賦予盤中美食現代雅致的風味。

(中時 )