咖啡去皮留生豆，大量的咖啡果皮成為農產廢棄物，造成環境負擔；暨南大學觀光休閒與餐旅管理學系特聘教授鄭健雄率領的團隊，以咖啡鮮果果皮為原料，研發出味道甜美、略帶白甘蔗風味的咖啡果茶，成為回收再利用的典範。

暨南大學管理學院，推動大學社會責任計畫「水沙連產學攜手共學─地方產業與鄉村旅遊鏈結發展」計畫，投入咖啡產製銷的理論與實務，並且推出新產品咖啡果茶；暨大校長武東星表示，咖啡果茶真是化腐朽為神奇、將垃圾變黃金，成為農產廢棄物回收再利用的最佳案例。

咖啡鮮果採摘後，無論後續工法是水洗豆、蜜處理豆，或是日曬豆，都要先去除果皮及果肉，再進行後製發酵程序。咖啡鮮果去皮之後，約可產生2／5的果皮（含果肉）廢棄物，以全台灣咖啡種植面積1200公頃計算，1年約可生產6000公噸咖啡鮮果，去皮之後，產生2400公噸的果皮，絕大多數的果皮淪為農產廢棄物，對環境造成沉重負擔。

國姓鄉咖啡種植面積181公頃，栽種面積居全國之冠，因此，近年來暨大團隊投入咖啡產製銷的理論與實務，從咖啡品種、田間管理、後製加工、咖啡烘焙、到品質鑑定等領域。

鄭健雄表示，目前研發出來的咖啡果茶，咖啡因含量僅為普通咖啡的12-25％，含有豐富的抗氧化成分，咖啡果茶沒有咖啡的苦味，口感反而接近略帶甜感的茶葉，散發出淡淡果香，是享受咖啡風味的另一種方式，非常適合搭配下午茶，當作冷飲享用。

(中時 )