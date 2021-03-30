都市叢林出現綠油油的秧苗稻田，惠文國小、惠來國小的小朋友，走出教室到田裡上一堂食農教育課程。（盧金足攝）

聯聚將在稻田中央兩個貨櫃屋空間，規畫稻米相關的微型展覽，談討人、植物與土地的共生關係。（盧金足攝）

台中市西屯區惠文國小、惠來國小，兩百多名學童30日化身小小農夫，在高樓大廈林立的新市政中心捲起褲管下田插秧體驗春耕樂趣，小朋友戴斗笠下田插秧，青年農夫教導插秧撇步，今日種的越光米七月可收成，因應缺水時期，引用工地的地下水灌溉，收割後預計可獲兩百公斤白米，將分送給插秧的小朋友，體驗流汗耕耘，歡呼收割的結果。

「土好軟哦！」小朋友下田後驚呼聲四起，很多小朋友高興的插秧又怕深雙腳陷在稻田裡，青年農夫教導怎麼插秧，還讓小朋友一起坐上耕耘機，小朋友親自感受，每一口飯每一粒米是曲農夫辛苦稻作耕耘而來。

都市叢林出現綠油油的秧苗稻田，惠文國小、惠來國小的小朋友，走出教室到田裡上一堂食農教育課程，感受泥土的氣味，體驗白米飯從農地到餐桌的歷程。

惠來里里長廖慶麟表示，七期還沒重劃之前都是農地，聯聚文教基金會主辦稻田耕作，讓小朋友體驗種田的農夫辛苦，當時七期都是村庄，道路只有五、六米寬，現在成為台中市最繁華的地區，也是政商重鎮，人口版圖移轉，西屯區見證台中市的發展，從原來的蛋白區升級為蛋黃區。

聯聚文教基金會執行長王于娟表示，聯聚預計在年底開發的建案「聯聚方瑞」，將1019坪土地，開放給國小學童來插殃，還有青年農夫團隊教導插秧實作，提醒小朋友在田裡插秧的撇步，腳尖要朝下，才不會陷入鬆軟的田地，也能了解粒粒皆辛苦的白米，每一天吃的米，傳承千年來老祖宗耕作的智慧。

王于娟說，越光米三個月就可以收割，稻米要分裝送給小小農夫，大部分基地在動工前都會設置圍籬隔絕工地，聯聚希望讓閒置期的基地，有更溫暖、友善鄰里的可能。

聯聚文教基金會發起城市稻田計劃，當聯聚邀請周邊學校，一起參與稻田認養的時候，很快就獲得支持。學校老師指出，在校內本來就會做相關的食農教育推廣，受限於校園空間，較難讓孩子們有完整的體驗，活動前先請稻作專家到學校講解稻米的生長知識，許多孩子在下田之前

，提到害怕黑黑的泥土或是昆蟲，實際下田參與後都玩得很開心，都市小孩有機會與土地接觸，有助於孩子尊重大自然與食物。

聯聚文教基金會觀察到工程期間，如果善加規劃，許多資源可以有再利用的可能，例如動工前閒置的基地，轉變為校園外的食農教育教室，讓孩子每天上下課的路上，都能親自到稻田裡，感受秧苗的變化，而開放的田地田埂，也能成為友善行人的散步場域。

聯聚也將在稻田中央的兩個貨櫃屋空間，規劃稻米相關的微型展覽，談討人、植物與土地的共生關係，並將結合孩子的創作，預計於五月中下旬對外開放。

聯聚每一棟建築作品動工之前，聯聚創辦人江韋侖都會放入一株漢代的古稻穗，這些古稻穗出土於長城玉門關下，距今有兩千年歷史，聯聚一直以保護古董的設備珍藏；長城為千年地標，以稻草為鋼筋，糯米為泥土，卻能歷經歲月考驗，因此放入古稻穗，象徵聯聚團隊期許能蓋出傳承千年的建築，為住戶祈求圓滿平安，此外「頭垂得越低，稻穗越豐實」的稻米精神，呼應聯聚的經營理念。

(中時 )