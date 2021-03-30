「兩岸青年網路文學大賽」致力於促進海峽兩岸文學界的交流，藉由溝通與學習，盼能提升兩岸文學創作之水平。「第三屆兩岸青年網路文學大賽活動」熱烈徵稿至2021年6月30日止，該競賽以網路空間不受限的特性，結合專業評選與網路評選兩種方式進行評比，總獎金額近台幣100萬，獲獎作品更有機會推出紙本作品及電子作品！

第三屆兩岸青年網路文學大賽網路大神文學課分享精華片段實力派網路作家/編劇 施定柔

「第三屆兩岸青年網路文學大賽活動」網路大神分享會，邀請到暢銷作家《瀝川往事》的作者施定柔老師，以作家真實的角度，分享2種常見的作者類型，分別為建築型與園丁型，此種說法是源自施老師喜愛的作家馬丁，同時也是《權力遊戲》的作者。

施老師將建築型比喻為具有工業創作精神的作家，此類型的創作者在開始寫作前，會先以文字或表格的形式列出整體大綱，每一個章節內容、轉折點、結局皆會逐一說明；園丁型則被形容為播下種子等待發芽的作者，種下什麼樣的種子，便會結出相對應的花，不過作者較無法掌控結出花的時間與數量，施定柔老師表示自己偏向園丁型的作者。

施定柔老師表示自己偏向園丁型的創作類型(Campus編輯室攝)

總結以上2類型作者，建築型擁有較高的執行力，不過需要擁有縝密的心思與想法，方能先將大綱完整列出。根據施老師所說，也有許多作者認為，在完成大綱後接著撰寫文章，等同於寫了兩次故事，因此對於第二次的創作，不少人會感到乏味；而園丁型作者，則能保有在產出故事過程的新鮮感，但也藏著諸多不確定性，最典型的狀況就是容易在故事中產生矛盾。

「第三屆兩岸青年網路文學大賽」提供優渥獎金、作品出版以及成名等機會。(主辦單位提供)

「第三屆兩岸青年網路文學大賽活動」的詳細資訊與報名方法，可至「浙裡不一樣」粉絲專頁獲取，歡迎熱愛文學創作的朋友們，不要錯過讓自己作品發光發熱的機會！

(新版校園)