「兩岸青年網路文學大賽」致力於促進海峽兩岸文學界的交流，藉由溝通與學習，盼能提升兩岸文學創作之水平。「第三屆兩岸青年網路文學大賽活動」熱烈徵稿至2021年6月30日止，該競賽以網路空間不受限的特性，結合專業評選與網路評選兩種方式進行評比，總獎金額近台幣100萬，獲獎作品更有機會推出紙本作品及電子作品！
「第三屆兩岸青年網路文學大賽活動」網路大神分享會，邀請到暢銷作家《瀝川往事》的作者施定柔老師，以作家真實的角度，分享2種常見的作者類型，分別為建築型與園丁型，此種說法是源自施老師喜愛的作家馬丁，同時也是《權力遊戲》的作者。
施老師將建築型比喻為具有工業創作精神的作家，此類型的創作者在開始寫作前，會先以文字或表格的形式列出整體大綱，每一個章節內容、轉折點、結局皆會逐一說明；園丁型則被形容為播下種子等待發芽的作者，種下什麼樣的種子，便會結出相對應的花，不過作者較無法掌控結出花的時間與數量，施定柔老師表示自己偏向園丁型的作者。
總結以上2類型作者，建築型擁有較高的執行力，不過需要擁有縝密的心思與想法，方能先將大綱完整列出。根據施老師所說，也有許多作者認為，在完成大綱後接著撰寫文章，等同於寫了兩次故事，因此對於第二次的創作，不少人會感到乏味；而園丁型作者，則能保有在產出故事過程的新鮮感，但也藏著諸多不確定性，最典型的狀況就是容易在故事中產生矛盾。
「第三屆兩岸青年網路文學大賽活動」的詳細資訊與報名方法，可至「浙裡不一樣」粉絲專頁獲取，歡迎熱愛文學創作的朋友們，不要錯過讓自己作品發光發熱的機會！
(新版校園)
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