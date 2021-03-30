三星電子周二表示，其在美國德州Austin市的晶片工廠生產，在上周已經恢復到接近正常的水準。

三星和其他晶片製造商在該區域的工廠，自二月中旬德州出現異常嚴寒氣候以來，已導致工廠部分停擺。

三星拒絕評論該廠生產何時可以完全回復到正常水準。

該生產中斷對於全球晶片代工製造產業帶來衝擊，該產業目前已在應付嚴重的產能危機。

TrendForce表示，高通和三星的邏輯晶片佔了三星工廠的月產量約65%。估計今年4月至6月，全球智慧手機的產量預計將下降約5%。

(時報資訊)