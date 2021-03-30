韓國SK Innovation周二表示，如果到4月11日美國總統拜登仍未推翻該國貿易委員會對SK Innovation做出的不利裁定，公司將考慮所有選項，包括將電池業務撤出美國。

SK Innovation發言人表示，公司一直在與專家諮商，討論電池業務撤出美國的方法。我們正在評估將美國電池產線轉移到歐洲或中國的各種選項，而相關支出可能高達數百億韓元。

SK Innovation與LG Chem獨資電池部門LG Energy Solution，因SK竊取電動車電池相關商業機密的指控而陷入爭端。

2019年4月南韓電池製造商LG Chem向美國貿易委員會（ITC）與美國法院提起訴訟，指控SK Innovation有計畫、有組織地收買LG Chem工程師，以竊取電動車電池技術的商業機密。

美國ITC上個月裁定LG Chem勝訴，並向SK Innovation發布一項為期10年的「限制性禁制令」（Limited Exclusion Order），禁止SK Innovation的鋰電池、電池芯、電池模組等產品輸入美國。但如果兩家公司同意和解，該裁決就會失效。

此外，美國總統拜登也有權推翻ITC對SK Innovation做出的不利裁定。SK Innovation是福斯、福特與現代等汽車公司的電動車電池供應商。

此前SK Innovation提出警告表示，如果拜登不使用其60日總統審查期來推翻這個裁定，SK將不得不停止在喬治亞州投入26億美元興建電池廠的投資計畫。

上周SK向ITC提出了一項動議，要求該監管機關不要執行其2月份的裁決，並稱這些是「災難性」的命令。

(時報資訊)