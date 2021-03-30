針對廣大的素食客群，台北福華大飯店「蓬萊邨」台菜餐廳王永宗主廚應用鳳眼果、山藥、猴頭菇、白靈菇等鮮蔬食材，結合原先餐廳內的暢銷佳餚，精心設計出22道色、香、味兼具的在地台味蔬食美饌，期盼能搶攻蔬食商機。王永宗主廚表示為符合原味無加工的現代飲食趨勢，大量採用台灣食材原料，以輕烹調為主軸，呈現出食物原始風味，讓每一口吃進的食物都值得期待。

台北福華推出的「寶島蔬食趣，天然好滋味」，主打菜色包括了寶島蔬食鬆、紫菜米糕捲、腰果炒雙蘋、蟲草黑木耳、紅藜麥素餃等，每道都是主廚全新創意之作；「寶島蔬食鬆」從葷食的「蝦鬆」作改良，不採美生菜作底，改以蘿蔓萵苣，內餡則用炸的蔬菜餛飩皮、紫山藥、白山藥、青豆仁、涼薯、芹菜等，經汆燙、爆香後，下鍋快速炒再以些許胡椒調味，最後灑上腰果碎，嚐起來滋味清爽，身體無負擔。

王主廚酷愛「蔬果風乾機」，看到水果就忍不住要風乾試試看，也因此創作出獨特的創意蔬食料理「腰果炒雙蘋」，為避免水果中的過多水份，在烹調過程中影響菜餚風味，蘋果先經過處理機乾燥；另外俗稱「蘋婆」的鳳眼果，金黃色澤嚐起來像栗子鬆軟，口味又似銀杏，略帶苦味。近年來養生風起，常取代蛋黃在粽子或月餅入餡。

「雙蘋（蘋果乾）、（鳳眼果）」與腰果伴炒，再以些許鹽、胡椒調味，爽脆的口感令人食指大動，也是蓬萊邨熱門料理─腰果蝦仁的改良版。沒有使用海鮮，卻一樣令人心滿意足。另一道好吃到不行的「紫菜豆腦」，使用再來米、蓬萊米、杏仁及花生仁一起打成漿，開小火攪拌有稠度並掌控好調和的時間，像似古早做「粿」的功夫，本身淡淡的香味不易察覺，配上紫菜卻讓它的口感愈發美味，細膩清爽讓人回味無窮。

還有像「蟲草黑木耳」，結合蟲草、銀芽、黑木耳，同時具有脆口、軟嫩、與韌性的三種口感，吃起來一點也不無聊。「雙色山藥」，白色與紫色兩種山藥，視覺上引人食欲，以黃金比例的芡汁調味，脆口山藥，一口接一口。「糖醋猴頭菇」，使用酥粉炸過的猴頭菇，與較重口味的糖醋醬調味，口感吃起來有點像素肉，鹹香甜下飯，非常適合春季品嚐，也完全顛覆蔬食就是吃菜的既定概念。

(中時 )