斥資3.2億元、施工期逾2年的彰化縣人本城區環境整合計畫30日正式完工啟用，彰化縣長王惠美親自推著娃娃推車體驗感受全新的人行步道。（謝瓊雲攝）

彰化縣城即將迎接建縣300年，這次人本城區計畫從彰化火車站一路到八卦山大佛，新增並改善約6公里長的人行步道空間，改善高低落差與沿路的纜線下地、花台障礙物移除，盼更為友善行人。（謝瓊雲攝）

斥資3.2億元、施工期逾2年的彰化縣人本城區環境整合計畫正式完工啟用，彰化縣長王惠美（中）親自主持完工啟用典禮，率眾人上香祈福。（謝瓊雲攝）

斥資3.2億元、施工期逾2年的彰化縣人本城區環境整合計畫，30日正式完工啟用。（謝瓊雲攝）

斥資3.2億元、施工期逾2年的彰化縣人本城區環境整合計畫，30日在彰化縣長王惠美主持下正式完工啟用；王惠美說，迎接彰化建縣300年，將彰化老舊城區的狹小街道重新改善，行人公共空間不再被限縮，期盼未來都能舒服且安全在人行道漫步，體會彰化古城底蘊。

彰縣府工務處長林漢斌、立委黃秀芳、內政部常務次長邱昌嶽，和彰化市長林世賢等人都出席祈福典禮；王惠美更親自推著娃娃推車、邱昌嶽則推著輪椅的行人，一齊在國立彰化高商前的全新步道上散步，體驗全新完工的友善人行步道。

王惠美表示，工程整合既有的文化觀光、人文地景、歷史古蹟、小吃美食以及學童的通學等，還給行人市區友善徒步空間，塑造街道新風貌，從彰化火車站一路串聯美食店家、機關學校、廟宇古蹟一直到八卦山大佛，帶動彰化觀光，活絡地方經濟。

計畫總工程經費由內政部營建署補助2.7億萬元，縣府自籌5000萬元配合款，於2019年1月開工，工程分為「彰鐵文化路廊」、「綠色休閒廊道」、「樂活通學步道」三大區塊，改善及新增人行道長度約6公里，增加透水面積共1萬2600平方公尺、人行道綠化面積2750平方公尺、纜線下地共4300公尺；重點串聯彰化市區精華商經區人行道空間，改善高低落差，更友善行人。

不過，多數市民抱怨汽機車停車空間不足，計畫完工後，街道沿線住商前連臨停都算違規，不知到底該怎麼停？該如何走？汽機車族能否適應停遠一點、多走幾步路？或是故態復萌、依舊占用違停，反成為警方取締開單熱區，仍有待觀察。

工務處長林漢斌指出，整個工程施工地點都位在市區人口密集區，交通流量大，加上又有變電箱等公共設施，能整合各界意見，順利完工其實不容易；現在行人用路空間增加，實際上仍有民眾會停放汽機車或擺放物品來占用人行空間，他強調工務處會持續和彰化縣警察局聯繫合作，未來將加強勸導與取締，讓民眾了解行人優先路權的重要性。

(中時 )