忠義基金會長期服務0至18歲失依兒少，以去機構化家庭安置教養，陪伴超過7500位弱勢兒童或少年長大成人。（忠義基金會提供／林良齊台北傳真）

忠義基金會提供安置教養服務，亦針對孩子的需求辦理自立培育、國內外收出養媒合服務，期盼每位來到忠義的孩子都能健康長大，重新找到新的家庭重獲幸福成長的機會，受到疫情持續影響，社會善款募得較往年更為不易，希望持續推動「蒲公英寶寶助養計畫」，幫助家庭功能失衡或遭逢不當對待的弱勢兒獲得妥適的照顧。

忠義基金會今年邀請藝人郭靜擔任年度助養大使，平常不太有機會和孩子相處的郭靜對於這次擔任蒲公英寶寶助養計畫感到十分榮幸，郭靜為了今年的蒲公英寶寶助養計畫提筆畫了自己的自畫像，象徵自己希望伸開雙手給予孩子溫暖擁抱；搭配忠義安置家園孩子寫的「HOME」字樣以及忠義基金會的小精靈吉祥物一起躍上口罩，為失依兒「罩亮心家」。

忠義基金會的蒲公英寶寶助養計畫每年都會推出年度義賣公益T-shirt，以跳格子遊戲圖案表達孩子平安挺過疫情陰霾、重獲新生的期待，並選用紫色作為代表色，讓共同穿上的大小朋友都可以穿出「愛的告白」、「喜歡孩紫」的意象，讓忠義做孩子一輩子的家人的價值被更多人看見。

忠義基金會長期服務0至18歲失依兒少，以去機構化家庭安置教養，陪伴超過7500位弱勢兒童或少年長大成人，並已幫助600位以上的孩子遇見願意承諾照顧、愛護他們的收養家庭。蒲公英寶寶助養計畫可洽：(02)2930-2600楊先生。

(中時 )