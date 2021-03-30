台灣AI新創獨角獸沛星互動（Appier）30日正式在東京證交所Mothers創業板掛牌，是繼趨勢科技1998年到日本上市以來，台灣首家新創公司在日本上市。

沛星互動創辦人暨執行長游直翰表示，選擇日本上市主要是因為日本對軟體以及SaaS模式較為理解，目前Appier在日本與韓國的營收占比最高，其次是東南亞，再來則是大中華區。游直翰表示，IPO是一個里程碑，但也會是另外一個全新的開始，展望接下來的策略，IPO資金將會用來持續拓展市場，包括中國、歐美，甚至是在原本已經深耕的市場「都還離天花板很遠」，預期AI技術在這些市場，都還有很大的成長空間。

沛星互動30日東京掛牌，開盤以2,030日圓開出，盤中一度飆漲至每股2,198日圓。不過收盤價達每股1,900日圓，小跌0.6％。沛星互動IPO價格為每股1,600日圓，發行1961萬股，包含984萬股超額分配。而在發行股票的占比中，75％為國際機構投資人、13％為日本零售投資人、12％為日本機構投資人。目前Appier股票開放日本個人戶與日本機構投資人、全球機構投資人購買。

沛星互動成立於2012年，全球共有17個營運據點，全球員工數500人、客戶數量達827家。旗下共有4大核心產品，以人工智慧與機器學習為核心，提供企業AI解決方案，協助企業解決顧客旅程中每一階段面臨的商業挑戰與痛點。

而在IPO之前，沛星就已吸引多家國際大咖創投，包括如紅杉資本、軟銀集團與LINE等全球投資人的青睞，獲得總額逾1.62 億美元（超過新台幣50億元）的資金挹注。

其中，國際知名創投印度紅衫資本在沛星互動A輪募資時即參與，是跟著沛星最久的投資人，而沛星也是紅衫資本第一個在印度以外投資的新創公司。紅杉資本印度董事總經理Abheek Anand表示，沛星互動掛牌上市，突顯亞太地區的人才實力和創新潛力，這僅只是眾多里程碑的開端。隨著亞太地區逐漸揮別疫情走向復甦，以及對軟體服務的採用率不斷增加，可以期待沛星在未來幾年將持續展現強勁的成長動能。

(工商 )