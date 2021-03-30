近來網路有人轉貼新北、桃園要「供五停二」的圖卡，經濟部澄清，這是2015年的舊訊息，目前新北、桃園地區沒有要停水。

經濟部說，面對56年來的大旱，水利建設就要超前部署，像是調度北部水源的「板二計畫」，歷經13年規劃興建，已經在2019年完工通水，翡翠水庫水源，每日可調度81萬噸到新北市，目前翡翠水庫的蓄水量也還有八成。「板二計畫」也讓石門水庫的水能專供桃園，穩定新北、桃園供水。目前為止，新北、桃園的民生公共用水，不受影響。

(工商 )