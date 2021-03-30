桃園要停水？經濟部：假的！2015年老訊息 16:222021/03/30 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （桃園停水是2015年舊訊息。圖／經濟部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近來網路有人轉貼新北、桃園要「供五停二」的圖卡，經濟部澄清，這是2015年的舊訊息，目前新北、桃園地區沒有要停水。 經濟部說，面對56年來的大旱，水利建設就要超前部署，像是調度北部水源的「板二計畫」，歷經13年規劃興建，已經在2019年完工通水，翡翠水庫水源，每日可調度81萬噸到新北市，目前翡翠水庫的蓄水量也還有八成。「板二計畫」也讓石門水庫的水能專供桃園，穩定新北、桃園供水。目前為止，新北、桃園的民生公共用水，不受影響。 抗旱沒招只能限水？ 餐飲業人人自危：客人怕菜沒洗乾淨 桃園醫療小管家 新增大園福隆宮據點 (工商 ) #桃園 #經濟部 #新北 #調度 #板二計畫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 沒被老擊敗 老公寓身價也走俏 14:052021/03/30 房市新訊 《傳產》政策緊縮 建商首季獵地金額減3成 08:022021/03/30 財經 《傳產》六都公寓全漲價 台南最猛飆2成 16:492021/03/30 財經 桃園中路一號社宅4／12開放申請 拚10月起租 11:312021/03/30 生活 LINE瘋傳4／8起北部「供5停2」網嚇翻 台水回應了 11:512021/03/30 生活 缺水傷上兆產值 立委估算：算台積電最多日砸8500萬元運水 07:412021/03/30 政治 涉攜營業秘密投靠陸企 7人交保 04:102021/03/30 社會新聞 全台唯一觀光工廠振興 百萬抽獎開跑 12:582021/03/30 財經 中華郵政舉辦樂齡運動 16:342021/03/30 財經 聯合抗旱 加強石門水庫清淤 04:102021/03/30 焦點要聞 桃園移工舞廳傳涉毒 警方帶回96人驗尿 12:562021/03/30 社會 生活熱門新聞 LINE瘋傳4／8起北部「供5停2」網嚇翻 台水回應了 - 生活 台大男崩潰：我是魯蛇 補教業待7年薪水曝光 - 生活 好市多驚見偷吃老手 奧客超狂手法曝：不要臉到極點 - 生活 兩車擦撞男狂跳針逼道歉 路中揮拳爆打女駕駛 網見畫面怒了 - 生活 一直都用錯！女跌倒擦曼秀雷敦痛爆 網見真實功效驚呆 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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