摩斯漢堡在台灣三十周年，為感謝顧客一直以來的支持，摩斯漢堡推出4週主題優惠活動，自4／1-4／30每週推出不同系列優惠，並推出「MOS同樂會」活動，針對小粉絲最喜愛的人氣品項推出多款優惠餐點，還有繪畫著色活動，出示完成作品即贈限量薯條或紅茶，拍照上傳再抽千元摩斯卡與色鉛筆塗鴉本組，邀您大手牽小手，一同品嚐摩斯漢堡安心美味的餐點。

摩斯漢堡三十周年週週享優惠，4／1起連續四週接力推出飲品、點心、早餐與米漢堡優惠組合。4／1-4／11飲品週：嚼感系飲品「草莓蒟蒻茶歐蕾」、「摩斯蒟蒻凍檸茶」等指定飲品任選2杯現省30元，或以原價購買2杯即贈MOS飲品提袋1個。4／12-4／18 點心週：愈咬愈香的「金魷魚薯餅組」、經典不敗的「薯條(L)」等指定點心任選2件現省30元。4／19-4／25早餐週：營養美味的「蕃茄吉士蛋堡」、「元氣牛肉蛋堡」等指定早餐套餐任選2套現省30元。4／26-4／30米漢堡週：豐富飽足的藜麥元氣牛肉珍珠堡等指定米漢堡搭配冰紅茶(L)現省30元。整個四月讓您優惠價開心吃，好滿足。

摩斯漢堡與小粉絲們一同慶祝兒童節，於4／1-4／30祭出「MOS同樂會」系列優惠組合，讓大朋友小朋友都能吃的開心。「美味獨享餐」由小朋友最喜愛的摩斯鱈魚堡搭配薯條(L)、蒟蒻並任選摩斯蘋果汁或摩斯柑橘綜合果汁。「歡樂親子餐」則由藜麥元氣牛肉珍珠堡、摩斯鱈魚堡兩款經典漢堡組成，搭上薯條(L)、摩斯雞塊、蒟蒻、冰紅茶(L)並任選摩斯蘋果汁或摩斯柑橘綜合果汁。飲品自由配推出蒟蒻、果汁、摩斯鮮乳，共三款最受小朋友喜愛的飲品。

摩斯漢堡同步於4／1-4／30舉辦「MOS同樂會」繪畫著色活動，活動期間至摩斯漢堡櫃台索取活動專用繪圖紙，完成後出示即可免費兌換薯條(S)1份或冰紅茶(M)1杯，拍照上傳於FB或IG，並hashtag＃營養美味在摩斯，還有機會抽中1,000元摩斯卡或摩斯先生色鉛筆塗鴉本組，歡迎大朋友、小朋友一起來與摩斯同樂。

(中時 )