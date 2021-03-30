歌手黃品源因被踢爆帶小模上摩鐵，導致愛家好男人形象重挫，2013年和前妻巫若萍（蜜兒）結束17年婚姻，雙方共同擁有一對兒女的監護權，他和兒女的感情依舊很好，常會一起吃飯，之前他開演唱會，兒女也有到現場支持，而18歲女兒黃懷萱（Edelyn）越大越漂亮，高顏值引起關注。

黃懷萱遺傳媽媽的荷蘭血統，擁有混血兒般的精緻五官，外表散發滿滿仙氣，而多才多藝的她，時常會在IG上秀出彈奏鋼琴、吉他等各種樂器影片，還會瑜伽、跳舞等，可說是美貌和才藝兼具的少女。

黃品源女兒黃懷萱擁有逆天美貌。(圖／翻攝自黃懷萱IG)

而去年她也曾發文透露，自己升高一後一直給自己的目標，就是要提早考到高中學歷，並申請到獎學金直接上大學，雖然這些都已達成，但因為疫情的影響，這一年還是待在台灣。

不過她也沒鬆懈，反而更努力精進自己，除了完成RYT-200小時培訓、考到瑜珈證照，還自己籌備安排專場演出、在演出上分享自己的創作、改編的歌曲，現在也很順利開始專場巡迴演出。

近期黃懷萱也多次到酒吧展現音樂天份，在舞台上彈琴，讓網友超驚豔，「妳的18歲真的是充滿活力」、下次表演是什麼時候，想再回味一次」。其實，黃品源和前妻離婚多年後又上演「世紀大復合」。

據悉，因為兒女在居中調解，讓兩人感情增溫，不過他不急著復婚，表示「你要一張紙的證明比較重要？還是責任比較重要？」

(中時新聞網)