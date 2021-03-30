北投大地酒店再度聯手台北寒舍艾美酒店，合推聯賣專案，本次二泊四食的內容重點，包括米其林餐盤推薦的寒舍食譜餐廳，另還有探索廚房，再加北投白磺溫泉美湯、義法料理與日式火鍋美饌，要讓旅人盡享奢華與美味體驗。大地酒店表示，此次聯賣主題是人文、藝術、心旅行，期待在春夏繽紛的季節，帶來心靈的饗宴。

旅遊度假除了尋求物質與身體的放鬆享受，也需要精神與心靈的給養。重視人文、藝術的心靈提升的大地酒店，這次開始與以藝術、時尚為品牌哲學的艾美酒店合作。品牌源於藝術之都巴黎的艾美酒店，在全球超過35個國家和地區擁有超過100家酒店。在台北寒舍艾美酒店也以當代藝術策展概念為基礎，集結多國當代藝術家作品配合布置酒店空間，要觸動旅客探索欲望與感官神經。

台北寒舍艾美酒店內有3間風格獨具的餐廳與酒吧以及1間巧克力專賣店。本專案提供兩人入住豪華客房，附早餐與晚餐各兩客。作為本次亮點之一的「寒舍食譜」餐廳，是自2018年起連3年獲台北米其林指南餐盤推薦，由主廚結合極致刀工與細膩盤飾，以烹調中華美食的經典粵菜聞名。本專案寒舍食譜專屬套餐，早餐則是由另一知名餐廳--探索廚房提供各國風味的自助餐與單點料理。

座落北投的大地酒店，旅客可在丹鳳山旁的清幽飯店中享受天然滑潤的白磺溫泉，瀏覽網美打卡熱點「光陰部落藏書閣」，還有融合藝術創作與香氛的藝廊空間，以及獨特北國飄雪造景的露天風呂，讓旅客釋放、沉澱，並細細品味富麗精緻的溫泉飯店設施與服務。

大地酒店提供奇岩溫泉客房兩人入住，含早餐再加喜歡廳義法料理或月兒彎彎日式涮涮鍋，可任選午餐或晚餐兩客。大地酒店「月兒彎彎」使用日本柳宗理大師的鑄鐵鍋烹煮當令鮮美食材。「喜歡廳」則以巧妙運用在地食材結合西式料理，以全天候服務呈現精緻的歐法饗宴，令旅客感受大地酒店對每一個小細節的重視。

(中時 )