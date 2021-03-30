導演陳慧翎、李俊宏和比莉與林柏宏出席《媽，別鬧了！》與CJ ENM HK合作記者會。（草社文化提供）

草舍文化以金鐘獎團隊組合打造首部國際影集《媽，別鬧了！》，由金鐘導演陳慧翎及金鐘剪輯李俊宏共同執導，比莉、寇世勳、賈靜雯、柯佳嬿、吳慷仁、林柏宏與曾莞婷主演，破億台幣製作規格，成功吸引積極佈局亞洲市場的韓國媒體娛樂公司龍頭「CJ ENM集團」旗下東南亞分公司「CJ ENM HK」投資合製，雙方今（30日）舉辦記者會宣布簽訂合作事宜，而《媽，別鬧了！》也是CJ ENM HK首部合製及投資的華語影集。

該影集30日也同時曝光超前導預告，並由主要演員比莉、林柏宏揭曉，比莉在劇裡大膽變裝、視訊求愛等荒謬逗趣追愛過程，相當吸睛，對於CJ ENM HK參與合製，比莉開心直喊：「『媽』！要『鬧』到全世界了！」林柏宏表示：「能參與一部國際合製影集相當榮幸！在這個有點困難的時代，我們都需要更溫暖，更能撫慰人心還能讓大家發笑的作品，希望《媽，別鬧了！》能因此療癒全世界觀眾的心靈。」

比莉睽違15年復出小螢幕，原先擔心自己體力無法負荷長時間的拍攝，沒想到一到拍攝現場，她自認自己是全場最年輕的演員，「常常早上5點起床到隔天半夜兩點精神都十分旺盛。」導演陳慧翎打趣說：「第一次看到藝人拍攝每天都很嗨很開心，不會很累的！」但其實比莉一開拍時就從林柏宏背上摔下來，傷到肋骨和腳踝，因此她今天在記者會一登場就對林柏宏說：「你給我記住！」笑言摔倒隔天以為「少一根肋骨」，林柏宏事後也趕緊送上補品彌補，還說願意分兩根肋骨給比莉。

比莉出席《媽，別鬧了！》與CJ ENM HK合作記者會。（草社文化提供）

林柏宏出席《媽，別鬧了！》與CJ ENM HK合作記者會。（草社文化提供）

林柏宏在預告中「下半身失蹤」尺度大開，比莉大讚現場看到上半身的肌肉：「很猛！很敢演！」還直呼：「這一場很炸！」林柏宏自謙當時導演要求不能練肌肉，殺青後才為練習跑馬拉松繼續健身，卻被比莉吐槽最近太瘦：「不練會有胸部？練了就沒有？這我不懂！」至於劇中老公寇世勳的身材？比莉表示雖然沒露，但「他很MAN」。

由於此次和韓國CJ ENM HK合作，比莉自曝這一年因疫情嚴重，常待在家追韓劇，林柏宏和比莉紛紛表示希望趁此機會進軍韓國，林柏宏在旁還秀了兩句韓文。比莉在劇中勇敢追愛，被問現實中有沒有經驗，她表示：「愛要來追我，我都躲在家！」若有小鮮肉來追？她笑說得先過兒子這關。

該劇殺青後兩個多月，比莉仍不時地傳訊息給監製、導演，嚷嚷著要去剪接室看片，訊息甚至劈頭就問：「第一集定剪了沒？」搞得導演相當緊張，她至今還沒踏到剪接室半步，形容自己一直在等候導演通知，還自薦去工作室打工遞茶水。而她為戲幾乎環台拍攝，笑喊自己第一次去花東，看到藍天白雲大海超嗨，還有如觀光客般一直拍照，超愛當地美景。

林柏宏這次有別以往形象飾演渣男，會不會擔心被女性觀眾恨得牙癢癢？他笑稱自己是「最深情的渣男」，認為飾演角色是隨時隨地都需要依靠的男生，還在學習愛情，雖情感上糾葛在柯佳嬿與項婕如間，但對柯的感情仍忠貞不二，他自曝與柯對戲每一場都是轟轟烈烈，「要嘛就是愛得很甜蜜，要嘛就是吵得很兇，有些其實很害羞，因為好多台詞都很露骨，也有很多很可愛但很激情的戲碼」，他還說導演陳慧翎在與他溝通角色設定時，還給他一個秘密任務，「要讓觀眾愛上這個渣男角色。」

《媽，別鬧了！》與CJ ENM HK合作記者會。（草社文化提供）

草舍文化執行長周毅銓表示：「CJ ENM HK自去年7月開始評估，雙方洽談近半年，並各自針對影集《媽，別鬧了！》做市場與行銷上的溝通，去年12月底正式簽約確認投資計畫，而在版權銷售上，CJ ENM HK將協助韓國以及東南亞的版權銷售。」他也表示：「《媽》劇為台劇投資銷售開闢新的全球戰場，草舍文化計畫在兩年內籌拍四部影視作品，CJ ENM HK將是首選的合製夥伴。」導演陳慧翎自曝是韓劇迷，開玩笑說：「一聽到消息，覺得我離玄彬越來越近了！」她也對努力促成合作的工作人員表達感激：「在疫情時代我們還能這樣跨越國際工作。」文化部影視及流行音樂產業局徐宜君局長和文策院副院長張文櫻等人今也特地出席記者會表達支持。

69歲的超級辣嬤比莉(王雪娥)，睽違15年回歸戲劇接新戲，與兩位金鐘視后賈靜雯、柯佳嬿飾演母女。今(30)日火辣出席活動記者會，大談戀愛觀，自曝不排斥異國婚姻，來看現場最新情形。

(中時 )