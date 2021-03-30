琉球籍「滿吉財」漁船30日經東港漁會鑑定後，確定捕到今年第一鮪，且還是有史以來首隻在西南海域捕到的黑鮪魚，為此，船長黃明財（黑衣）既開心又驚訝。（謝佳潾攝）

第一鮪驗明正身！琉球籍「滿吉財」漁船30日經東港漁會鑑定後，確定捕到今年第一鮪，且還是有史以來首隻在西南海域捕到的黑鮪魚，為此，船長黃明財既開心又驚訝，因為原本是要捕黃鰭鮪、旗魚，沒想到竟是第一鮪上鉤了。

「一切純屬意外。」黃明財笑稱，他真的沒打算要去捕黑鮪魚，因為黑鮪魚幾乎都出現在東南海域，而他是帶著黃鰭鮪、旗魚用的魚餌及捕具到西南海域去，他是真的想捕黃鰭鮪、旗魚，只是沒想到會是黑鮪魚前來吃魚餌，且還是今年第一鮪。

然而，黃明財不僅捕到今年第一鮪，更是有史以來首隻在西南海域捕到的黑鮪魚，東港區漁會總幹事林漢丑說，以往所有回報捕到黑鮪魚的漁船都是出沒在東南海域，照理說，所有的黑鮪魚也都是在東南海域，「今年第一鮪真的也是出現在西南海域的第一隻」，也許是時間提早的關係。

「今年提早2周捕到。」林漢丑指出，以往第一鮪都是在4月中旬以後出現，今年真的特別早，距離上次在3月間捕到第一鮪，已是2003的事。

黃明財在距離不到200海浬處的西南海域捕到黑鮪魚後，立即通報並返程，約花8個小時於29日凌晨回到東港，而30日一早經東港漁會「驗明正身」後，確定捕獲今年第一鮪，並將於4月4日在東港魚市場進行拍賣，由屏東縣長潘孟安親自主持。

林漢丑表示，經過鑑定委員5人小組鑑定後，確定「滿吉財」漁船捕獲的黑鮪魚是活魚且有180公斤以上，已符合第一鮪條件，確定是第一鮪，而去年第一鮪的拍賣價是1公斤9000元，希望今年能更高。

他強調，去年漁民太辛苦，雖然捕到2930多隻黑鮪魚、逼近3000隻，打破近10年均千隻的記錄，但也因疫情影響價格重創，以往正常1公斤可達5、600元，但去年僅350至400元，盼今年疫情緩和能讓價格回穩。

(中時 )