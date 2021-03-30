觀光局大鵬灣風景區管理處（鵬管處）30日宣布，攜手「本土訂房網站龍頭亞洲遊（AsiaYo）」合作深耕屏東，即日起在訂房平台推出17家「住宿+體驗」的超級房東，住宿可加購在地活動行程，如賞星空、梅花鹿，可可園、辣椒園等農事體驗，中東服飾試穿等，盼提高屏東觀光人潮。

鵬管處為深化「屏東觀光圈」，30日由處長陳煜川與AsiaYo創辦人兼執行長鄭兆剛簽定MOU（合作備忘錄）。鵬管處指出，台灣所有縣市中，屏東距離北部市場最遠，但是藉由網路平台大量上架新創商品，可以成為跟市場「心理距離」最短的目的地。

鵬管處說，這次合作的內容包括屏東在地旅宿房源的開發與上架、建立AsiaYo平台上之屏東主題頁面，共同藉由線上線下行銷，推廣商品和屏東觀光圈品牌聲量等。

長鄭兆剛說，AsiaYo是一家非常講究數據、科學化決策的電商公司，2020年遭遇疫情後，AsiaYo迅速轉型攻國內住宿預訂市場，發現消費者最買單的是民宿的品牌、服務人情味、有溫度的在地故事及體驗，這些正是AsiaYo缺乏、但目的地組織掌握的，這次合作是很好的互補。

鵬管處提到，正與AsiaYo亞洲遊推出「尋找熱帶玩學超級房東」的線上宣傳活動，以屏東縣政府輔導登記的旅宿為對象，招募能將住宿與在地獨特體驗結合的民宿主人，這17套住宿+體驗的套裝商品創作，讓屏東成為Staycation（宅渡假）最豐富特色元素的目的地，實踐疫後時代地方數位升級的精神。

(工商 )