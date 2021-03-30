強新(5013)去年受惠台商返台建廠，旗下EP管隨著科技廠無塵室建置，加上轉單效應帶動螺絲銷售，獲利仍比前年成長。公司表示，電子業建廠對EP(潔淨鋼管)事業需求增加帶動去年營運；今年隨著鋼價漲，需求增，帶動伸線事業，樂觀看原物料的發展趨勢。

強新今日參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」。公司表示，台灣電子業轉移回台灣建廠，對EP事業訂單增加。半導體潔淨管主要供應台灣電子業設廠相關，此業務並無南向設廠之規畫。但是冷打線材則預計去北越設廠，主要看好產業聚落，以及東協市場零關稅。

針對鋼價漲的效應，公司表示，目前鋼價上漲，且需求增加，帶動伸線事業，公司也可以順利轉嫁成本，鋼價走漲是正面效應，樂觀看原物料的發展趨勢。

針對汽車朝向「電動車化」對公司的影響。強新表示，公司兩大事業之一的伸線，占業績55%運用於汽機車產業，當電動車化後，引擎、排氣管的部件消失，相對的，被電池馬達取代，會有其他不一樣要求的螺絲，因此，公司朝向新的產品開發，例如馬達扣件等，將積極應對，目前看電動車趨勢不是負面的影響。

強新有兩大事業，其中，本業為線材製造，包括碳鋼、合金鋼及不鏽鋼線村，年產量達14.5萬公噸，產品應用於汽車、電子、建築等螺絲螺帽。其中，碳鋼、合金鋼月產能為11000噸，不鏽鋼月產能為1200噸。

強新公司於2003年透過與日本神鋼(KST)特殊鋼管技轉，生產電解拋光管件及配件，提供半導體、光電、化學業等建廠需求，目前已是台灣最大的超潔淨鋼管製造廠。

強新去年受疫情影響，營收下降至57.65億元，毛利率逆增2個百分點至13.29%，營業淨利4.32億元；歸屬於母公司業主淨利2.1億元，年增約27.5%，基本每股盈餘1.58元。去年度擬以盈餘分配現金股利每股0.5元。

今年鋼市轉好，前2月營收10.85億元，年增49.34%。

(時報資訊)