穿上新款跑鞋，蘇鳳婷放眼再創個人生涯最佳成績。（陳筱琳攝）

工欲善其事，必先利其器，對於徑賽選手來說，腳上的跑鞋就是重要的工具，蘇鳳婷、鄧新詮、溫連忠、江彥綸、江英瑋、洪琳鴻及曾廷瑋等菁英跑者，都換上嶄新的跑鞋，放眼突破個人最佳成績。

比賽時總綁著沖天炮特色髮型的「蘇蘇精靈」蘇鳳婷，小學五年級就加入了田徑隊，如今一跑就是好幾年，她透露，今年賽季接下來重點賽事就是5月全大運、10月全運會及12月台北馬，本來今年1月30日、31日要先透過高雄富邦馬拉松測試自己，不過因為新冠肺炎疫情，賽事延到今年10月30日、31日復辦，有點打亂她的訓練、比賽計畫。

蘇鳳婷表示，目前先以場地賽為主，從5000公尺、10000公尺拉起狀態，「目前我的心態上備戰還是差一點，我比較需要旁人鼓勵，現在我在高雄跟謝千鶴一起訓練，看著她不斷飆速，也激勵我想要更就進步的心。」

想提升成績，蘇鳳婷除了自身訓練，也需要腳上的跑鞋陪著她縮短時間，今天她和鄧新詮、溫連忠、江彥綸、江英瑋、洪琳鴻、曾廷瑋，以及全國馬拉松紀錄保持人許績勝出席亞瑟士ASICS新品METASPEED發表會，8人分享穿上新跑鞋練習的感覺，認為新鞋彈力更好，幫助下場穩定性，甚至不用太費力就可以達到加速效果。

有了高科技新鞋的加持，選手們都放眼接下來的賽事能再突破個人生涯成績，已經57歲、擔任教練的許績勝還笑說：「我的2小時14分35秒馬拉松全國紀錄高懸26年還沒有人刷新，現在這雙新鞋減少跑者負擔、讓選手跑得更快，我是不是也要重出江湖來拚一下？」

(中時 )