員工是企業最重要的資產，根據1111人力銀行調查，為了招募優秀人才，企業從固定調薪、員工分紅、豐厚獎金等多面向福利拉攏員工凝聚向心力。其中，含金量高的金融、科技產業，除薪資普遍豐厚外，福利亦相對優渥，可說是幸福企業的集散地，廣受求職者青睞。

永豐銀行人力資源處處長廖家宏表示，永豐銀行今（2021）年擴大招募8大領域的儲備幹部（MA）及金融商品儲備人才（MVP），總數達75人，招募人數約各半。其中MA培訓期間的月薪達6萬元，若加計獎金後，年薪上看百萬元。

永豐銀行表示，3月以來，共舉辦11場次校園博覽會，以及徵才說明會活動並持續對外徵件，收件數量較同期增加約1倍，其中以具備財金、資訊專長者報名最為踴躍，亦有管理、化工、戲劇、園藝生物及地理等多元領域專長的新鮮人參與徵選。

廖家宏表示，永豐銀行力邀跨領域人才加入團隊，成為風險管理、法人金融、零售金融、資訊專才、數位金融、財富金融、法金業務及營管企劃等8大領域的MA及MVP；經過職能檢定、團體與事業單位面試後，拔擢合適人選予以基礎訓練、多元課程實習與分行輪調等多階段培訓後，即能參與部門重要專案並實現自我。

前進「框金」產業擁抱金飯碗外，許多人眼中的科技「薪」貴，也是求職者、畢業生趨之若鶩的產業之一。專注系統整合領域、名列500大企業的「華經資訊」，提供年終三節、旅遊補助及多項獎金，現正開缺徵才，因應各部門需求，強力招募工程師，歡迎符合條件者加入團隊。

華經資訊表示，公司的獎金制度相當豐富多元，除年終三節外，另有績效獎金、員工酬勞等，而為鼓勵久任，更設立資深員工表揚獎金，凡年資滿3、5、10及20年者，皆可於當年度額外獲得一筆獎金，以表達公司對其多年付出所具有的感謝。另外，針對有需要的同仁，提供免利息的員工緊急預支貸款，協助同仁度過難關。

(中時新聞網)