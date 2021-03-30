新冠肺炎疫情滿周年，資誠（PwC）會計師事務所30日發布《2021全球危機調查報告》指出，全球超過70％企業領袖表示，其企業營運受到新冠疫情大流行的負面影響，僅20％全球企業領袖獲得正面影響。

調查顯示，全球超過70％的企業領袖表示其企業經營受到疫情的負面衝擊，多為旅宿業、娛樂業、休閒產業等。但另有20％的受訪者認為，疫情為組織帶來正面影響，多集中在科技業和健康產業。

企業若有專業管理團隊因應危機，在疫情期間的表現通常較為理想。PwC Taiwan危機管理服務主持人、普華商務法律事務所主持律師蔡朝安表示，企業必須為未來做好完善準備，包括危機管理計劃、提升韌性計劃以及照顧員工的身體與心理需求。

資誠建議，企業可採取三種方式做好準備，包括訂定一套策略性的危機應對計劃、破除「穀倉」（silos）效應、優先考慮並建立組織的韌性。

蔡朝安指出，企業各個獨立運作的部門如同「穀倉」，可能造成各部門各自為政、溝通不良，甚至忽視危機。企業應該破除「穀倉」效應，建立一個整合性的危機因應計劃，才能成功應對危機，以及在非危機時期建立韌性。此外，也要追求成功之前要先確保能夠生存，維持組織韌性。

(工商 )