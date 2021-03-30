沛星互動（Appier）30日正式在東京掛牌，上市前估值已超過10億美元，已達獨角獸等級。對此，Google前台灣董事總經理簡立峰表示，台灣過去在數位新創領域，在國際上的能見度比較低，這次沛星在東京掛牌，正式出海，「對台灣新創圈來說是很大的鼓舞」。簡立峰看好台灣新創企業的能量，建議新創積極走進國際市場、拿到國際資本，估計未來台灣還能有2～3家新創企業將有潛力成為下一個獨角獸。

簡立峰觀察指出，這幾年台灣的新創都圍繞在數位新經濟領域，與過去聚焦在資通訊產業上很不一樣。有了像沛星互動這樣成功出海的案例，對台灣新創圈來說將會是一大鼓舞。

簡立峰說，如果新創沒辦法到海外上市，也可在台灣資本市場上市，當估值約1億美元的「台灣黑熊」，例如近期即將在台灣掛牌的91APP，就是相當值得注意的新創。

簡立峰表示，過去因為語言、生活環境的關係大家被限制在台灣，但網路沒有國界，而數位科技最有價值之處，就是複製在別的市場成本最低、規模化最容易，現在的新創需要善用這個優勢，「沛星在東京掛牌，對台灣新創圈是很大的啟發，代表台灣在技術上是行的，但在國際業務的推廣上要加把勁，才比較容易得到國際資本的重視」。

至於台灣新創公司的掛牌地點，簡立峰則認為，主要還是看該新創的市場導向以及各地需求，例如屬於高成長的模式，需要的資本也比較大，可以去海外上市。他表示，各市場文化不同，台灣習慣電子業的投資模式，而美國來說，則是接受數位新創的意願較高。如果是數位新創，建議還是要走出台灣、出海到國際市場比較重要。

簡立峰表示，近期不少國際創投對台灣新創也很有興趣，他認為，這些現在看到的台灣獨角獸，不是一夕之間突然冒出，也都是在檯面下努力了八年、十年，「過去大家都以為台灣沒有獨角獸，但這次沛星的掛牌，也讓大家發現其實我們『離世界也沒有這麼遠』」。他說，日本到現在也才養出三隻獨角獸，「獨角獸不用多，但只要有，就會差很多。」

(工商 )