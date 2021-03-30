上班族工作忙碌，又得面對職場、家庭甚至多方壓力，而這些因素都可能讓員工的表現大打折扣。許多企業在公司建置閱讀或運動空間，就是希望能幫員工充充電。

總部位於中台灣，世界健身器材第2大品牌的JOHNSON集團(喬山健康科技股份有限公司)總部，有別於其他企業位於辦公大樓林立的商業區，辦公室坐落於綠意盎然的園區內，讓員工上班就像是置身度假勝地；而同樣位在中部的希望創造事業，深耕餐飲產業，總經理更親自下廚，用佳餚征服員工的胃。

JOHNSON集團人資主管表示，成為集團員工首先最值得期待事，就是身處充滿綠意的舒適辦公環境，享受媲美峇里島的環境圍繞，神清氣爽地展開嶄新的一天。其次，則是公司的全球化經營導向，海內外共有35個國家設有子公司，有利於培養國際觀，甚至還可以申請外派，體驗不同的風俗民情。

JOHNSON集團提供具市場競爭力的薪資、績效獎金、提案獎金、不定期激勵獎金及分潤獎金；更有每年旅遊補助及各項康樂活動、特約商店折扣、家庭日親子活動、健身器材產品員工自購優惠價等福利。

除了渡假風格的辦公空間，同樣位於中部的希望創造事業，主打明亮開放的美式辦公室也獲得好評，該企業不僅在北、中、南都有門市，公司內就有專屬的空間設計師，藉由空間規劃，讓員工、顧客一踏進門，就能將「用心經營、堅持原味、分享感動」等3大企業理念，與綠化開放的辦公環境，緊密結合。

希望創造事業不僅提供給員工，完整的教育訓練及升遷制度，每年都有固定調薪的機會，也經常舉辦慶生會、員工聚餐、中秋晚會、員工旅遊等活動，凝聚向心力，並鼓勵員工眷屬一同參加。

希望創造事業總經理表示，公司就是一個大家庭，眷屬也同屬於這個大家庭，成員之間有更多的交流，增進彼此的情誼，員工也能在事業上有更好的表現。

JOHNSON集團近期開出資訊高級工程師、GUI軟體工程師、關鍵組件產品經理、跨境電商主管，以及專案業務主管等逾50個職缺，視職務不同，起薪從3萬8至5萬8，十分優渥；另外，希望創造事業則是釋出門市人員、儲備幹部近60個就業機會，號召求職者一起打拼。

(中時新聞網)