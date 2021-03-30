依據交通部觀光局統計，去年突破138萬人次造訪碧潭風景區，假日期間人潮更是絡繹不絕，但新北市新店區太平里長李謝素珍卻反映吊橋旁的閒置空地，長期遭人丟置廢棄物、樹木枝葉遮蓋恐成環境治安死角，新店區公所去年9月進場美化，如今第一階段已完工，打造為周圍里民的休憩場所。

新店區長朱思戎表示，本次美化工程大幅改善原本空地環境，打造成周邊居民的小小公園，除採用多功能體健設施，提供年長者不同類型的運動訓練外，也使用透水混凝土鋪面，雨水自然下滲補充土壤水分涵養，兼顧實用及環境保護。

新北市新店區太平里長李謝素珍卻反映吊橋旁的閒置空地，長期遭人丟置廢棄物、樹木枝葉遮蓋恐成環境治安死角，新店區公所去年9月進場美化，如今第一階段已完工。（新店區公所提供）

新北市新店區太平里長李謝素珍卻反映吊橋旁的閒置空地，長期遭人丟置廢棄物、樹木枝葉遮蓋恐成環境治安死角，新店區公所去年9月進場美化，如今第一階段已完工。（新店區公所提供）

此外，閒置空地新設階梯串聯碧潭路，方便居民往來其中，並增設照明燈具，減少陰暗死角，提升整體安全性。

李謝素珍表示，過去碧潭路14號下方空地環境髒亂，經過改造工程後，整體環境變得明亮乾淨，周邊居民往來時更加安心，也多了一個休閒時光的好去處。未來請公所及市府持續協助，逐步改善碧潭風景區周邊環境品質。

(中時 )