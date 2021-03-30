2020年新冠肺炎疫情影響衝擊各行各業，具有危機意識的上班族更積極進修第2專長或考取證照來強化職能優勢。根據1111人力銀行調查，有高達6成2上班族曾經在職進修或接受公司教育訓練，更有8成9上班族主動學習，其中近4成是為了考取證照/執照。

中華人事主管協會執行長林由敏表示，人力資源領域最熱門且唯一的國家證照「就業服務乙級技術士證照」，1次考取終生有效，企業人資擁有該證照，平均可加薪3~5000元不等，因此每年吸引跨產業人士爭相報考，報名人數逾6000多人，今年第1梯次考試已於3月21日舉行，此次考題相較上屆難度略增，整體而言，學術科同時通過及格率約12%。

針對此梯次的學、術科題型，中華人事主管協會勞動法專家黃竑鈞老師與職涯諮商專家林萃芬老師也分別做出提醒及建議。黃竑鈞表示，本梯次學科與數字有關題目共23題，這些題目都是與數字有關的法令條文及專業知識，例如有年、月、日、次數、點數、人數、倍數、歲數、幾數、百分比及罰鍰金額等數字之題型，仍維持一定出題比例，準備學科時仍需多加留意，並熟記勞動部公告1214專業科目題庫，就可準確作答。

本梯次術科10題，有一半約5題為考古題，題型及其回答內容已有所調整改變，講義內容務必熟記，模擬試題需要舉一反三，才能有機會拿到高分。對於剛修正法律及行政命令、近2年內新增修條文及就業促進措施，都是術科出題重點；還有違反就業服務法第5條、第40條及第57條等相關條文之違法態樣及處罰金額，也是出題核心。

林萃芬指出，近年來術科試題，專業科目除勞動力、勞動力參與率、失業率、求供倍數、求才利用率及求職就業率的計算題外；著手準備就業市場、就業媒合、就業輔導考解釋名詞，以及就業媒合技巧、職業心理測驗或職涯諮商輔導考情境配對題時，必須熟讀各單元講義的專業知識，填答時要寫出最適切對應代碼，臨場逐一比對，推敲尋找關鍵字，採取消去法，將最有保握的答案先行配對，剩下的答案再逐一配對，要拿分數並不難。

中華人事主管協會自109年7月推出全國唯一【線上 online】就業服務乙級技術士證照考照輔導專班及考前總複習班，至今已累積近千名學員觀看使用並大獲好評。

今年第2梯次將陸續開班，自4月起至6月止，考照輔導專班及考前總複習班每月各三班，隨時報名立即開放觀看。除線上課程外，110年度第2梯次就服乙級證照班實體課程，更多詳細資訊可參考中華人事主管協會官網。

(中時新聞網)