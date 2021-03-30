網紅經濟大爆發時代，經營自媒體、成為斜槓Youtuber正夯，甚至大明星也開起YouTube頻道，分享私下生活更貼近粉絲，像是蕭敬騰《蕭房車Jam's Car》、楊丞琳《RaiNie's Vlog》、Selina《任真迷什麼》、鄧紫琪《GEM VLOG》等，透過輕鬆有趣的影片，增加觀眾黏著度、吸引廠商投放廣告，更是行銷的一大利器，可見影音對群眾的影響力越來越不容小覷。

堪稱台灣最紅小學生的Youtuber妞妞，在2016年初時，妞爸、妞媽從記錄生活點滴開始，初期妞爸的主要工作是室內設計相關，投入YouTube只是斜槓，沒想到一路長紅，後來才經營YouTube當作正職，頻道內容逐漸增加，包含日常生活、小劇場、動畫、實驗、開箱等，目前訂閱人數已經超過96萬人，單支影片最高觀看次數有著破千萬的好成績，收入也水漲船高。

在YouTube顛覆傳統媒體之際，想斜槓投入這個市場，基本門檻就是影片拍攝及後製能力，一般素人想進攻，必備這些技能。從事影音企劃的陳先生，從小就是點子王，很喜歡記錄生活趣事，而且腦中常常有跳脫常人想像的劇本，很想把這些腦海中畫面呈現出來的他，卻礙於剪輯能力不足，無法將作品完整呈現，自己YouTube頻道的影片品質一直無法提升。

在一次同好聚會中，陳先生無意間聽到夥伴透過1111家教網，找到剪接神手來指導，還透露一些業界老師不願意分享的秘密技巧，讓影片畫面變得很有質感，重點是，媒合剪接家教的過程中完全免費，老師的資歷、教授軟體、上課模式都很透明化，透過篩選，就可以精準找到符合需求的老師。

得知這個寶貴資訊，陳先生馬上加入1111家教網，把需求設定完成後，很快就找到剪接老師，一有時間就多多練習，在短時間內大大提升了剪接能力，接下來就是把自己的點子，用影音呈現出來，實現自己的夢想，往知名Youtuber的路邁進！

(中時新聞網)