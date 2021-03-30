台中市政府警察局第四分局春社派出所警員楊博皓、林佳萱，於日前20時許，接獲報案稱有老翁獨自徘徊在永春南路段上的仁友客運，員警到場只見老翁獨自坐在人行道上，見警察來到並無反應；客運司機表示，老翁已待了近3個小時，多次上前詢問，老翁都只說「要等妹妹來接，謝謝。」

員警上前關懷並查證身分，69歲的徐姓老翁可背出身分證字號，但只回應說要等妹妹來接。員警檢視老翁身體狀況，嗅到老翁身上發出異味，且手腳有髒汙，先將老翁接返派出所休息，並聯繫其妹妹將其接返家，家屬十分感謝員警即時協助。

警方指出，原來徐姓老翁獨居於潭子區且有輕微失智症狀，未婚無子，平常都是妹妹和姪女幫忙照看。找不到回家的路，已不是第一次發生，這次老翁向員警表示，妹妹帶他來嶺東科技大學，妹妹先去辦事情，晚點會來接他回家。不過事實並非如此，老翁是自己坐公車來南屯區，因為失智症發作，獨自乾等3個小時。

警方表示，結果妹妹還沒有來，警察都來了，還向警察表示要繼續等。所幸有熱心的司機發現異狀報案，警方立即聯繫家屬，老翁才得以安全返家。

春社所長曾一峯呼籲，民眾家中有獨居長輩或失智症狀家屬，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或在口袋中放入小紙條或縫在衣服上，寫上相關聯繫方式，俾利警方迅速確認走失者身分及通知家屬，預防類似情形發生，幫助迷失方向的老人安全返家。

(中時 )