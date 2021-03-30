2021國慶煙火在高雄，可望創造豐碩觀光財。圖為跨百光年大港煙火畫面。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

2021國慶煙火在高雄，可望創造豐碩觀光財。圖為跨百光年大港煙火畫面。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

2021國慶煙火在高雄，可望創造豐碩觀光財。圖為跨百光年大港煙火畫面。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

2021國慶煙火在高雄，慶籌會祕書長陳宗彥（左五）與高市副市長史哲（右四）等相關單位合照，確定煙火將在港灣施放。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

國慶煙火睽違20年，今年將重磅回歸港都。高市觀光局長周玲妏表示，1999專線及局內電話被民眾打爆，詢問施放地點，而市區旅宿業者也同聲叫好。漢來飯店單日已接單近70房，國慶煙火可望為沉寂已久的觀光市場，注入一劑強心針。

高雄市長陳其邁昨天在臉書宣布，國慶煙火今年重回高雄，慶籌會祕書長陳宗彥也證實將在高雄港灣施放煙火。由於去年國慶煙火在台南，創造話題利多，為當地帶來可觀人潮；今年雙十連假，高雄觀光業者也摩拳擦掌，笑擁觀光財。

周玲妏指出，上次國慶煙火在高雄已是2000年，這次將回歸高雄港灣，市府將配合慶籌會規畫，盼再度讓絢爛煙火照耀高雄，一舉讓全台灣、全世界，看見嶄新蛻變的高雄。至於施放時間、方式等細節，將待慶籌會評估後，再行對外公布。

觀光局也宣布，今年第2季起將規畫美食、野餐、自行車、啤酒嘉年華、旗津黑沙玩藝節等一系列的精彩活動；另方面，也積極爭取2021國慶煙火、2022台灣燈會、2022台灣設計展等大型活動。

觀光局強調，將以今年國慶煙火作為起手式，持續點亮高雄至2022年，讓高雄再次發光發熱、重振亞洲港灣城市的光榮。再配合全國防疫有成、全球逐步邊境解禁，誠摯歡迎海內外朋友，屆時親自來體驗高雄國際級觀光魅力。

國慶煙火將在亞灣施放，消息一出後，不少面對高雄港第一排、擁有煙火最佳視野的飯店，這幾天電話接不完。其中，漢來飯店雙十連假每房近萬元，含2客早餐及無敵海景視野，雖要價不菲，但29日單一天就接到近70間訂房。

(中時 )