美股隔夜各別走勢。對沖基金Archegos遭強制平倉，多家銀行造到不同程度虧損，拖累銀行股表現。然恆指開高走高，午後一度揚升355點，惟美債殖利率攀升，恆指升幅收窄。
周二香港恆生指數收漲239.20點或+0.84%，為28577.50點。國企股(H股)收漲77.93點或+0.71%，為11020.87點。
恆指科技指數大漲2.50%。聯想大漲12.5%，報11.3港元；小米漲2.2%；阿里巴巴漲2.49%；京東健康漲8%。
據了解，宏碁、華碩將第二季筆電價格提高最多10%，為十年來首見大幅調漲；業內人士透露，其他廠商可能跟進，對筆電價格進行調漲。
美十年國債殖利率來到1.763%，近14個月高位。
內地銀行股普遍下跌，建設銀行跌1%；工商銀行跌0.5%；中國銀行跌1.0%；郵儲銀行跌0.3%。據了解，深圳監管機構加碼監管房貸款，要求每季度檢查房地產信貸調查調控政策的執行，經營資金是否有違規流入房市。
小米漲2.19%，報25.60港元。市場消息，小米計畫投資150億美元，進軍電動車市場。
(時報資訊)
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