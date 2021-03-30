鴻海(2317)今（30）日召開電話法說，董事長劉揚偉指出，鴻海實施F2.0數位轉型的成效已在去年顯現，但優化效果受疫情及匯率強升影響而被掩蓋，預期今年若沒有疫情及缺料因素干擾，認為集團全年毛利率提升達7％的目標仍有可能達成。

鴻海2019年底宣布透過F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0轉型升級等3階段，鎖定電動車、數位醫療、機器人等3大產業發展，強化人工智慧、半導體、5G/6G等3大核心技術等「3加3」布局，並訂定毛利率至2021年達7％、2025年達10％目標。

劉揚偉表示，F1.0現狀優化包括分工及分享，以推展電動車為例，鴻海扮演總指揮角色，串聯各子公司及內部事業群建立團體戰模式，依各單位專長切入搶食大餅、打造產業出海口，同時，亦建立防疫資訊分享及安全生產交流機制，擴大資訊分享層面。

F2.0數位優化方面，劉揚偉指出聚焦數位體驗、智慧決策及營運效率3大主軸，如對外透過官網改版上線，讓外界更清楚掌握公司動態。對內則與國巨等主要客戶進行產線供應鏈整合，以降低雙方庫存、提升供應鏈效益，預計將在4月上線，成效良好將擴大實施。

智慧決策方面，鴻海透過攜手SAP及微軟打造數位化工作流程，優化財務及預算系統、合作推動人資系統，以加快業務決策速度、提升人才管理效率，預計第二季起陸續上線。同時，今年規畫建立One FOXCONN大數據分析平台，推動3加3營運計畫布局成效評估。

劉揚偉表示，數位轉型的最大挑戰在組織，必須改造組織及員工的思維模式，去年已開始帶來顯著效應，包括部分廠區生產效率提升30％，在維持產品品質不變前提下，研發生產力提升15％。整體而言，F2.0在鴻海毛利率提升1％目標中扮演舉足輕重角色。

F3.0轉型升級方面，劉揚偉指出電動車是未來主成長動能之一，集團將推估電動乘用車及電動巴士的共享動力底盤平台，搭配MIH夥伴及鴻海提供的軟硬體供應鏈，提供品牌客戶完整的整車設計、開發及生產服務，可大幅降低開發時程、節省研發投入成本。

(時報資訊)