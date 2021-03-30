台灣工具機暨零組件公會去年12月籌組半導體設備在地化聯盟之後，再度推動跨領域及跨產業的智慧製造SaaS聯盟今(30)日正式成軍。 工具機公會理事長許文憲表示，智慧製造SaaS雲服務聯盟是要將工具機、木工機械及水五金等相近產業使用許多軟體及介面，統一規格及規範，讓不同品牌工具機可以串聯，統一為相同介面，今年目標是五至六成工具機廠及零組件業可完成介面整合。

工具機公會攜手上銀、台中精機、永進、友嘉集團、台灣麗馳、程泰機械、百德機械、靄崴、福裕、協易機械、慶鴻機電、哈伯精密、永詮機器及台灣引興等47家國內工具機廠及零組件業者組成智慧製造SaaS雲服務聯盟30日正式成立，還邀請台灣區車輛工業公會、台灣區航太工業產業公會、台北市電腦公會、彰化水五金發展協會等產業公協會，以及工研院、精機中心、資策會及台灣人工智慧學校等法人共襄盛舉。

許文憲指出，當前國內產業面臨諸多挑戰，包括市場快速變化、製造業版圖重整、營運模式轉變及人才流失問題等逐一浮現，加上美中貿易戰、疫後跨國供應鏈重整所衍生出新的產業結構與服務型態。數位轉型是解決產業急迫需求的關鍵。

許文憲表示，以工具機產業而言，大約80％以上廠商是中小企業，雖有然心想投資數位技術，但心有餘而力不足。他認為，數位技術可以改善現有的營運流程，達到數位轉型十，企業就能產生新的營運模式與競爭優勢。

製造業是台灣的根基，目前數位化已有不錯成果，但在雲端建置比例較低，因應國內外產業環境快速變遷，產業及需加入跨雲服務的整合技術能力，首要從訂定SaaS格式規範開始，加速雲端數位轉型，這也是促成工具機公會推動「智慧製造SaaS雲服務聯盟」的契機。

許文憲強調，工具機公會推動智慧製造SaaS雲服務聯盟目的是要讓工具機廠及零組件業軟體及介面予以統一相同規範，讓不同品牌工具機所需的軟體及規格可以整合，串聯在同一個介面，業者也可降低成本，但精度及性能則由各工具機廠及零件業各自發揮。這與台灣機械工業公會推動機械雲是以推動各機械業發展智慧製造為出發點不同。

行政院副院長沈榮津受邀出席致詞表示，面對數位時代來臨，商業、服務業都要作數位化轉型，產業要轉型，政府也要轉型為智慧國家及數位國家。行政院上週成立數位發展部，交通部也導入智慧交通，衛福部推智慧醫療、交育部推動智慧教育及智慧校園，經濟部所轄製造業導入智慧生產，商業服務業也像是CRM客戶關係管理，精準行銷。有了這些需求，要如何做好供應鏈管理，一、二及三階供應商也要導入數位，讓供應商精準管理庫存。

沈榮津表示，很高興工具機公會啟動SaaS先將搞定資料交換格式及互通有無，智慧製造才能與國際接軌。

(工商 )