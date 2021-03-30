全球果粉殷殷企盼蘋果（Apple）藉由春季發表會來宣布一系列醞釀中的新品。不過透過陸媒獨家爆料，根據他們收到的消息，蘋果今年將不會有春季發表會，將會以官網公布新聞稿的方式，宣布新一代iPad。

《威鋒網》報導，蘋果經常有在3、4間發表新品的慣例，他們在2019年直接在官網發表iPad mini 5以及iPad Air 4；2020年蘋果則以類似方式在官網發表iPad Pro第四代產品。根據他們的消息來源，預計蘋果今年將會透過官網直接更新iPad產品線，並不會舉辦發表會。

據了解，他們認為蘋果將會推出新一代iPad Pro以及iPad mini 6。其中iPad mini 6預計保留經典的Touch ID，螢幕則從7.9吋放大到8.4吋，處理器則有望升級到A13 Bionic，並可延續支援Apple Pencil。而新一代iPad Pro預計則將升級Mini-LED材質，搭配A14X處理器，保留先前已經支援的120Hz螢幕更新率以及P3廣色域支援等特性，預計升級Mini-LED材質將是最大亮點。

先前知名財經外媒記者Mark Gurman曾指出，新一代iPad Pro預計仍有12.9吋以及11吋的款式，他推測唯有12.9吋會採用Mini-LED材質。而為了跟其他iPad做出區隔，他預測新一代iPad Pro USB-C連接埠性能將會支援Thundetbolt，更會有所提升，能連接更多外接螢幕、資料傳輸速度也更快。

除了iPad產品線有望在4月份獲得更新外，先前傳出可能在近期發表的蘋果新品還包含新一代Apple TV、AirTags(全新藍牙追蹤器）等，也有機會在4月份透過官網更新推出。

(科技)