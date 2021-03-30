清明連假即將來臨，除了郊遊踏青，現在多了一個新選擇，秀泰推出全新活動，影廳竟然不播放電影，大螢幕連接Switch玩起來更身歷其境，大人、小孩都能盡情享受前所未有的視覺震撼饗宴。

秀泰生活致力打造「滿足全家大小需求」的百貨商場，舉凡從櫃位、美食、服務、到環境設計，再再都以家庭為核心出發，只為全家大小提供最舒適的百貨環境。

為了迎接兒童節，秀泰生活直接把整個四月變成兒童月，推出為期一個月的「秀泰FUN樂園」活動，從迎賓大門開始，到購物、美食以及影廳樓層，都安排豐富滿檔的節目。其中最令人耳目一新的，就是國內首創影廳銀幕玩Switch，當別人只能乖乖坐著安靜看電影，來秀泰生活只要消費滿500元，就有機會享受在400吋電影大銀幕上玩遊戲的全新體驗。

完成秀泰FUN樂園闖關活動後，有機會抽正版兒童超跑。（圖／品牌提供）

值得一提的是「秀泰FUN樂園」的闖關活動，新奇又刺激的闖五關，除了刺激好玩的人氣遊戲「電流急急棒大冒險」，每周還會推出新關卡，就算每周報到也玩不膩，闖關完成後，還有機會抽正版兒童超跑，全台總共抽出31台，最受孩子歡迎的MOMO台哥哥姊姊也會在4/2～4/5重磅上場，親自蒞臨秀泰生活「秀泰FUN樂園」，與孩子做最近距離的互動與遊戲。

購物回饋部分，4/15～5/9期間消費滿3500元，直接送電影票，還推出限量「秀泰FUN肆玩大禮包」，只要999元就能買到市價約3000元的豐富組合，包含家庭份量的電影票券、親子樂園券、以及館內知名餐飲券，讓全家人吃喝玩樂一站滿足。

人氣Model Kimy也趕上「秀泰FUN樂園」熱潮，從吃喝玩樂到購物、看電影，整天沒有冷場。（圖／品牌提供）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看只要在秀泰生活消費滿500元，就有機會在400吋電影大銀幕上玩Switch！

★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，可獲得秀泰電影票兌換券*2張，使用方式以票面說明為主

★公佈時間 ｜ 2021/4/7

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

★務必切實分享，得獎後需提供「開獎前分享截圖」，無法提供者取消得獎資格，因此建議在開獎後小編檢查截圖之前勿將貼文刪除，以免影響自身權益；若截圖無法證明是在開獎前分享、或是分享並截圖後把貼文刪除而導致開獎後無法提供「開獎前分享截圖」者，皆取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

(中時新聞網)