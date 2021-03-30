馬祖29日晚間起出現大霧至今（30日）上午仍未消散，南竿機場、北竿機場能見度低於立榮航空ATR 72飛機的起降標準，台北飛南竿9班航次中，4班次取消、2班次抵達南竿後又返航，僅有3班次順利起降，另外，北竿機場則是直接關閉，未有飛機起降。

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(中時 )

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