受大霧影響 馬祖僅有3班次順利起降 16:592021/03/30 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 馬祖南竿機場29日晚間起出現大霧至30日上午仍未消散。（立榮航空馬祖站提供／葉書宏連江傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬祖29日晚間起出現大霧至今（30日）上午仍未消散，南竿機場、北竿機場能見度低於立榮航空ATR 72飛機的起降標準，台北飛南竿9班航次中，4班次取消、2班次抵達南竿後又返航，僅有3班次順利起降，另外，北竿機場則是直接關閉，未有飛機起降。 公立高職招生 都會偏鄉兩極化 台南南化芒果發黑畸形 立委邀會勘找原因 (中時 ) #南竿 #班次 #機場 #大霧 #馬祖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本若爆第4波疫情 在野黨要闢內閣總辭戰場 14:422021/03/30 國際 《傳產》政策緊縮 建商首季獵地金額減3成 08:022021/03/30 財經 高麗菜價跌 菜農怨年初虧到現在 04:102021/03/30 地方新聞 美大使隨行 專家指具戰略意涵 04:102021/03/30 政治要聞 霧鎖金門 尚義機場暫停起降 09:292021/03/30 生活 《電子零件》載板供給缺到2023年 南電獲外資喊上430元 12:172021/03/30 財經 用地徵收價差大民眾找議員陳情 縣府喊冤：協議價購保障價格 14:242021/03/30 生活 捷運大安站出現神祕3角地帶 議員批影響逃生 17:172021/03/30 寶島 台中國際足球園區 中央核定5億補助 13:222021/03/30 體育 2021宜蘭綠色博覽會必拍攻略 景點、交通、票價資訊總整理 09:452021/03/30 生活 勞動節連假高鐵加開43班 周四凌晨起購票 10:182021/03/30 生活 寶島熱門新聞 金門總預算遭刪凍20億 府、會開戰烽火連天 - 寶島 受大霧影響 馬祖僅有3班次順利起降 - 寶島 漢堡王彰化門市4月1日開幕 開全台先例延長營業時間 - 寶島 環保團體認養 台南水雲廢校可望變身環境教育場域 - 寶島 八卦山脈神奇湧泉19年不間斷 全國缺水但彰化這裡不怕 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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