馬祖29日晚間起出現大霧至今（30日）上午仍未消散，南竿機場、北竿機場能見度低於立榮航空ATR 72飛機的起降標準，台北飛南竿9班航次中，4班次取消、2班次抵達南竿後又返航，僅有3班次順利起降，另外，北竿機場則是直接關閉，未有飛機起降。

(中時 )