高齡85歲的呂姓病患，2019月底因發燒入住北市北區某教學醫院，經1個月的治療因敗血性休克死亡，呂妻認為何姓、陳姓醫師未注意病患對於抗生素過敏，控告2人業務過失致死罪，士林地檢署偵結，依醫事審議委員會鑑定結果，認定2人並未違反醫療常規，予以不起訴。

醫師的委任律師指出，呂姓病患2019年3月26日因發燒住院，經電腦斷層掃描診斷為肺炎，並安排入住加護病房，病患家屬提供病歷並未提及對抗生素過敏，皮膚紅疹則是前一次住院就有的血管炎皮膚病變，並非因施打抗生素導所致。

辯護人更指，病患家屬拒絕洗腎、拒絕靜脈注射利尿劑、拒絕使用非侵襲性正壓呼吸器，最終因肺炎合併敗血性休克死亡，4月29日醫師對呂妻以及兒子、媳婦說明，都表示可以接受，唯獨呂晚年再娶的新住民，堅持是因藥物過敏反應致死，求償1600萬，醫師更無法接受。

檢察官送請衛福部醫事審議委員會鑑定，報告提及大多數產生肺炎的原因，是吸入口腔或咽喉的細菌所致，家屬多次餵食自行攜帶的食物，可能造成皮膚病變，且病人及家屬拒絕配合醫療處置，不利於病情進展，醫師使用的藥物皆為治療指引所建議的藥物，檢察官因而認定犯罪嫌疑不足。

(中時 )